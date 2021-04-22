林鄭月娥糗稱到海南島享用海南雞飯 網酸︰去地獄吃地獄拉麵

海南雞飯示意圖。（資料照）

2021/04/22 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥近日前往海南博鰲亞洲論壇，除了政經議題外，她還在臉書提到「我希望很快見到香港青年到海南實習、就業、創業，享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯！」結果被香港網友狂酸「認為海南島出海南雞飯，和認為瑞士出瑞士雞翼，是同級數的」、「去地獄食地獄拉麵」。

林鄭月娥昨日在臉書撰文，提到今年是她第3次出席博鰲亞洲論壇，除了出席論壇開幕禮和參與研討會外，也跟海南省領導和多個部委的老朋友見面，並稱他們都對香港在國家安全有保障以及完善選舉制度下的前景充滿信心，文末她提到「我希望很快見到香港青年到海南實習、就業、創業，享受港人喜愛的海南雞飯！」

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《香港01》報導，專欄作家陶傑諷刺，把海南雞飯正式定性海南，會不會又傷害新加坡民族感情，還是海南島政府應該搶先在聯合國登記文化遺產專利，著名飲食專欄作家劉健威則分析，最早期的海南雞飯確實與海南島有關，是當地人把技術帶到星馬地區，但最終是在星馬發揚光大，反而在海南島並不流行，也沒有聽說過海南島正宗海南雞飯。

至於前述香港網友拿來類比的「瑞士雞翼」則是一種香港滷水雞翅，並非源自於瑞士。

香港特首林鄭月娥。（美聯社）

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