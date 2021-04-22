美俄緊張！俄羅斯驅逐10名美駐俄外交人員 限5/21前離境

俄羅斯外交部21日召見美國駐莫斯科副大使戈爾曼，將10名駐俄的美國大使館人員列為「不受歡迎人物」，並要求其必須在5月21日午夜前離境。圖為俄羅斯總統普廷。（美聯社）

2021/04/22 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與歐美國家的關係近期更趨緊繃，除與烏克蘭、捷克等國互相驅逐外交官，21日俄羅斯外交部召見美國駐莫斯科副大使戈爾曼（Bart Gorman），將10名駐俄的美國大使館人員列為「不受歡迎人物」，並要求其必須在5月21日午夜前離境。

俄羅斯最近相繼因領土問題和2014年1宗造成兩人喪生的軍火庫爆炸案，與烏克蘭及捷克交惡，俄羅斯不僅對烏克蘭、捷克等國互相驅逐外交官，還揚言會採取進一步的報復措施。美國日前也針對俄羅斯以介入總統大選、破壞資安及壓迫烏克蘭等理由，下令制裁俄國30個實體並驅逐10名俄國官員。

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為反制美國，俄羅斯也宣布先前也宣布將驅逐美國外交官，21日俄羅斯外交部美國駐莫斯科副大使戈爾曼（Bart Gorman），並宣布美國駐莫斯科大使館的10名工作人員被列為「不受歡迎人物」，俄羅斯強調美方也對俄羅斯駐華盛頓大使館和俄羅斯駐紐約總領館的一些工作人員做出敵對行動，並指此舉是對等的回應，同時也要求這些人員必須在5月21日前離境。俄方還表示，未來將持續採取進一步反制措施，以回應美方對俄國的非法制裁。

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