台美日聯手 日媒：中國氣得快抓狂

美國總統拜登與日本首相菅義偉在美日峰會的聯合聲明中言及重視台灣海峽的和平與穩定。（路透檔案照）

2021/04/21 22:59

〔中央社〕美國總統拜登與日本首相菅義偉在美日峰會的聯合聲明中言及重視台灣海峽的和平與穩定。日媒報導，對於台美日聯手，中國喊「勿干涉內政」，氣到快抓狂。

富士晚報報導，美日高峰會後的聯合聲明強調台海和平穩定的重要性，對此，總統蔡英文透過推特回應兩人，以英、日文寫道：「我國將繼續與理念相近夥伴一起努力，建立一個更加和平繁榮的印太地區。」

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這是1969年時任美國總統尼克森（Richard Nixon）與日本首相佐藤榮作會談的聯合聲明記載台灣以來，時隔52年首見。此外，這次聯合聲明明載，在中國擴大軍事性霸權之際，美日領袖對於中國不符合國際秩序的行動同感憂慮，也反對中國不法海洋權益相關主張及行動。

報導說，對此，中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光20日提出抗議，表示敦促美日兩國恪守一個中國原則，妥善處理台灣問題，停止干涉中國內政。

中國國家主席習近平20日在博鰲亞洲論壇開幕式上視訊致詞說，反對任何形式的「新冷戰」和意識形態對抗。他還說，「國與國相處，要把平等相待、互尊互信挺在前面，動輒對他國頤指氣使、干涉內政不得人心」，暗批美日兩國。

報導說，今年7月中國共產黨創黨100週年，明年2月北京冬季奧運將舉行，中國可能避免太刺激美國，目前言行舉止還算克制。

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