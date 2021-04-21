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    武漢肺炎》印度單日近30萬確診破紀錄 總理莫迪籲避免封城

    印度疫情惡化，單日確診和死亡人數雙雙再創新高。（路透）

    印度疫情惡化，單日確診和死亡人數雙雙再創新高。（路透）

    2021/04/21 18:15

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燒，今（21）日新增29萬5041例確診和2023例死亡，單日確診和死亡人數雙雙再創新高。

    綜合外媒報導，擁有13億龐大人口的印度，第2波疫情來勢洶洶，根據衛生部週三發布的最新數據，過去24小時，印度再添近30萬例確診，染疫總數超過1560萬，死亡增加2023例，累計18萬2553人病歿。

    印度總理莫迪（Narendra Modi）週二晚上向全國發表演說，他形容第2波疫情如同暴風雨般襲捲印度，「這種情況要直到幾週後才會獲得控制」，並說他為那些失去親人的民眾感到痛苦。

    莫迪正面臨輿論批評，指責他的政府沒有為第2波疫情做好準備，反而允許舉行大規模聚會，包括數以百萬人參加大壺節（Kumbh Mela）活動、政治集會、豪華婚禮和板球比賽，且很少人戴口罩。

    由於疫情惡化，各地的醫療系統瀕臨崩潰，面臨嚴重缺氧問題，新德里公立醫院通報，它們的氧氣量只剩8到24小時，一些私人醫院只剩4至5個小時，就算補充也僅能維持1天。

    莫迪昨晚表示，政府正在努力盡速滿足不斷增長的需求，增加氧氣生產和供應，同時免除藥物瑞德西韋的關稅，他也說，封鎖只是最後的手段，要求各地政府應盡力避免。

    新德里週一晚上起實施封城直到26日上午，賈坎德邦（Jharkhand）昨決定從22日起封鎖一週，疫情最嚴峻的馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）將在今晚是否進入封鎖。

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