武漢肺炎》印度單日近30萬確診破紀錄 總理莫迪籲避免封城

印度疫情惡化，單日確診和死亡人數雙雙再創新高。（路透）

2021/04/21 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燒，今（21）日新增29萬5041例確診和2023例死亡，單日確診和死亡人數雙雙再創新高。

綜合外媒報導，擁有13億龐大人口的印度，第2波疫情來勢洶洶，根據衛生部週三發布的最新數據，過去24小時，印度再添近30萬例確診，染疫總數超過1560萬，死亡增加2023例，累計18萬2553人病歿。

請繼續往下閱讀...

印度總理莫迪（Narendra Modi）週二晚上向全國發表演說，他形容第2波疫情如同暴風雨般襲捲印度，「這種情況要直到幾週後才會獲得控制」，並說他為那些失去親人的民眾感到痛苦。

莫迪正面臨輿論批評，指責他的政府沒有為第2波疫情做好準備，反而允許舉行大規模聚會，包括數以百萬人參加大壺節（Kumbh Mela）活動、政治集會、豪華婚禮和板球比賽，且很少人戴口罩。

由於疫情惡化，各地的醫療系統瀕臨崩潰，面臨嚴重缺氧問題，新德里公立醫院通報，它們的氧氣量只剩8到24小時，一些私人醫院只剩4至5個小時，就算補充也僅能維持1天。

莫迪昨晚表示，政府正在努力盡速滿足不斷增長的需求，增加氧氣生產和供應，同時免除藥物瑞德西韋的關稅，他也說，封鎖只是最後的手段，要求各地政府應盡力避免。

新德里週一晚上起實施封城直到26日上午，賈坎德邦（Jharkhand）昨決定從22日起封鎖一週，疫情最嚴峻的馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）將在今晚是否進入封鎖。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法