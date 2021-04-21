嬌生疫苗加上警語 歐盟國家繼續接種與運送

歐洲藥品管理局今天表示，「接種嬌生疫苗的益處遠大過產生血栓的風險性」，將繼續在歐洲施打。圖為嬌生疫苗。（路透）

2021/04/21 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）昨天建議，應在疫苗的標籤加註警語以告知民眾危險性。據外媒報導，嬌生疫苗將繼續在歐洲施打，原因為「接種嬌生疫苗的益處遠大過產生血栓的風險性」。

根據《路透》 報導，歐洲藥品管理局昨建議，在疫苗產品外標註「可能產生非常罕見副作用血栓」的警示標語，今天則接續回應「接種疫苗所帶來的益處，將遠大於產生血栓的風險可能性」。

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嬌生疫苗公司提及，疫苗的新包裝標籤會標註「可能有罕見副作用產生的風險警告，以及應該如何識別、治療該副作用的說明」，嬌生公司指出已開始向歐盟、挪威、冰島等國家運送疫苗，並積極重啟臨床測試。

美國上週出現6例施打嬌生（Johnson & Johnson）疫苗後產生血栓症狀，其中死亡1例，故美國食品藥物管理局（FDA）本月13日（當地時間）宣布暫停施打嬌生疫苗；據悉，美國疾病管制與預防中心以及美國食品藥物管理局（FDA），正在密切觀察施打嬌生疫苗後有血栓狀況的病患，將於本週五（當地時間）開會並提出進一步的建議。

報導提到，荷蘭表示週三（當地時間）將開始施打嬌生疫苗。

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