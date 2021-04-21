日31歲癡漢教師偷拍小學女童更衣逾百次 坦承對兒童有「性」趣

東京都一間公立小學31歲男性教師木村康一郎涉嫌長期在校內及市立運動設施偷拍女童更衣。圖為小學女學生示意圖，與本文無關。（美聯社）

2021/04/21 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京一間國小驚現癡漢教師！東京都一間公立小學31歲男性教師木村康一郎涉嫌長期在校內及市立運動設施偷拍女童更衣，一次因跟蹤女童行跡可疑，遭目擊民眾通報110，惡行才因此曝光；可怕的是，據警方調查，這名癡漢教師手機內兒童猥褻影像竟高達上千份，對此，他也承認自己對兒童抱持「性」趣，因此偷拍。目前該案已經由警視廳介入調查。

根據《NHK》報導，木村康一郎在東京都三鷹市一所小學內任教，卻心生歹念，自2018年開始偷拍女童換衣服，作案地點包括木村康一郎本人服務的學校及調布市運動設施內，偷拍行為維持3年；本月上旬，有民眾目擊木村康一郎在調布市運動設施附近跟蹤女童，認為木村康一郎行蹤可疑，因此撥打110求助，警方趕到現場處理，整起事件因此曝光。

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警方當場調查木村康一郎手機，在其中發現上千部兒童猥褻影片、圖片，因此按涉嫌違反「兒童色情製品禁止法」將木村康一郎送法律程序處理；調查期間，木村康一郎坦承犯案，並承認自己對兒童有性方面的興趣，因此已偷拍上百次。針對木村康一郎手機裡上千份兒童猥褻影像，警視廳正在詳細調查。

此案引起日本社會關注，對此，三鷹市教育委員會教育委員長貝之瀬滋向大眾公開道歉，稱將致力肅正教職員綱紀，並徹底防止再犯，望能取回大眾對相關教育單位的信任。

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