性平大躍進！美國紐澤西州在身分識別文件納入「X性別」

2021/04/21 15:17

〔即時新聞/綜合報導〕性平大躍進!美國紐澤西州(New Jersey)的機動車輛管理委員會(Motor Vehicle Commission,MVC)於當地時間週一宣布,未來將在駕照及其他身分識別文件上加入「X性別」,跟進19個州及華盛頓特區的政策,未來將有更多元的性別標籤。

根據《CNN》報導,紐澤西州機動車輛管理委員會於本月19日宣布,為了跟進2018年所通過「允許更方便的更改性別標籤」立法,未來將正式在駕照及其他身分識別文件上加入「X性別」,完成本應在去年就推行,卻因武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)而推遲的政策。

報導指出,「X性別」將特表「性別未指定者」,對於「非二元性別者(Nonbinary)」及「不認同自己生理性別」的群體是「巨大的一步」,該委員會也提到,「X性別」的標記也可用於不想在駕照或其他身分識別文件中,透露特定性別的群體。

報導提到,該委員會的首席行政執行長富爾頓(Sue Fulton)表示,「多元」及「兼容」是紐澤西州和MVC的價值觀,新的政策將對居民產生深遠影響,因為身分識別文件常常是「獲取資源」及「自由生活和工作」的重要關鍵。

報導也說,跨性別群體長年致力追求的就是在身分識別文件上註記「X性別」,如今政策終於付諸實行對他們的幫助很大。國家跨性別平等中心(National Center for Transgender Equality)也說,此舉有助於保障該群體的住房、就業和其它公共利益。

