性平大躍進！美國紐澤西州在身分識別文件納入「X性別」

美國紐澤西州機動車輛管理委員會宣布，未來將在駕照和身分識別文件上加入「X性別」，示意圖。（法新社）

2021/04/21 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕性平大躍進！美國紐澤西州（New Jersey）的機動車輛管理委員會（Motor Vehicle Commission，MVC）於當地時間週一宣布，未來將在駕照及其他身分識別文件上加入「X性別」，跟進19個州及華盛頓特區的政策，未來將有更多元的性別標籤。

根據《CNN》報導，紐澤西州機動車輛管理委員會於本月19日宣布，為了跟進2018年所通過「允許更方便的更改性別標籤」立法，未來將正式在駕照及其他身分識別文件上加入「X性別」，完成本應在去年就推行，卻因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）而推遲的政策。

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報導指出，「X性別」將特表「性別未指定者」，對於「非二元性別者（Nonbinary）」及「不認同自己生理性別」的群體是「巨大的一步」，該委員會也提到，「X性別」的標記也可用於不想在駕照或其他身分識別文件中，透露特定性別的群體。

報導提到，該委員會的首席行政執行長富爾頓（Sue Fulton）表示，「多元」及「兼容」是紐澤西州和MVC的價值觀，新的政策將對居民產生深遠影響，因為身分識別文件常常是「獲取資源」及「自由生活和工作」的重要關鍵。

報導也說，跨性別群體長年致力追求的就是在身分識別文件上註記「X性別」，如今政策終於付諸實行對他們的幫助很大。國家跨性別平等中心（National Center for Transgender Equality）也說，此舉有助於保障該群體的住房、就業和其它公共利益。

The new gender "X" identifier will indicate that a person's gender is unspecified, a big step for those who identify as nonbinary, or someone who doesn't identify as male or female. https://t.co/hFzUQdSaa7 — CNN （@CNN） April 20, 2021

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