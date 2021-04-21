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    俄12萬兵壓境 烏克蘭總統邀普廷衝突現場會談

    烏克蘭總統澤倫斯基（右）邀請普廷前往頓巴斯衝突現場會談。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基（右）邀請普廷前往頓巴斯衝突現場會談。（路透）

    2021/04/21 06:55

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯於2014年在烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbass）發生衝突，至今造成約1.4萬人喪生，近期俄國斯又在俄烏邊境大舉囤兵，引發烏克蘭及西方盟國抗議。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）週二邀請普廷前往頓巴斯與他會談，討論該如何解決目前的對峙情勢。

    根據《路透》報導，澤倫斯基週二傍晚在一則影片中向普廷喊話，邀請他在頓巴斯地區的任何地方會面，進而緩解兩國緊張關係，結束頓巴斯衝突。由於情勢緊張，澤倫斯基先前曾公開表態，敦促北約成員國接納烏克蘭，讓烏克蘭加入北約，並呼籲歐盟對俄羅斯實施更多經濟制裁。

    對此，澤倫斯基表示，烏克蘭公民需要明確的信號，就是當頓巴斯衝突發生第8年時，「烏克蘭這個犧牲生命成為歐洲之盾的國家，不只會獲得合作夥伴的支持，還會獲得『盟軍』支持，並肩作戰。」至於和俄羅斯交戰是否為選項之一，澤倫斯基也毫不畏懼：「烏克蘭不想要開戰，但烏克蘭已經準備好面對戰爭。」

    烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）週二表示，俄羅斯在烏俄邊境集結的部隊將在一週內達到12萬人之多，且未來可能持續向邊境增兵，庫列巴也呼籲歐盟各國外長應對俄羅斯展開新一輪的經濟制裁。

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