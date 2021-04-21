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    金融時報：中國驅逐外媒記者「砸自己的腳」 反助台灣提高國際聲量

    在中國的打壓下，數十名外國媒體記者捨中國改駐台灣，外媒認為這種情形打造了台灣爭取國際支持聲音的機會。（歐新社）

    在中國的打壓下，數十名外國媒體記者捨中國改駐台灣，外媒認為這種情形打造了台灣爭取國際支持聲音的機會。（歐新社）

    2021/04/21 00:10

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國打壓新聞自由，導致數十名外國媒體記者捨中國、改駐台灣，英國「金融時報」20日報導，台灣正向這些逃離中國的西方記者招手，視此為在北京對台灣步步進逼的此刻，提升其能見度、打造國際支持聲音的機會。

    報導指出，去年就有20多名記者在台灣政府邀請下，從中國轉赴台灣，當中許多人發表過批評中國侵犯新疆維吾爾族人權，以及北京在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫情爆發初期的因應作為。

    2016年遭北京禁止入境後就住在台北的自由撰稿記者悠野（Jojje Olsson）說，北京對批評性報導的回應，反危害其政權，「中國驅逐大批記者，是在搬石頭砸自己的腳」，他說，記者來到台灣，正好接觸到不利於中國的觀點。

    總部設於紐約的「保護記者委員會」亞洲計畫協調員巴特勒（Steven Butler）說，中國對外國媒體進駐台灣很敏感，「北京肯定對記者駐台非常不高興」。去年9月遭中國國安官員盤問後倉皇逃離的「澳洲金融評論報」記者史密斯（Michael Smith）說，台灣駐雪梨的領事官員「非常清楚表明，歡迎我們（記者）」。

    史密斯拒絕台灣外交部的邀請，但是有其他許多記者接受了。紐約時報、華爾街日報和華盛頓郵報的駐中國記者，去年遭北京驅逐出境後，都轉赴台灣；愛爾蘭廣播電視（RTÉ）的莫瑞（Yvonne Murray）和她擔任英國廣播公司（BBC）駐北京記者的丈夫沙磊（John Sudworth），也因報導新疆問題遭威脅後改駐台灣。

    過去西方記者被驅逐出中國後，向來選擇落腳香港，繼續遠距報導中國事務。但是，如今，台灣正接下過去香港的這個角色，因為中國去年在香港實施國安法，意味著香港已經不再能保護記者不受北京威脅。

    悠野說，「全世界沒有其它地方像台灣這麼密切關注中國的事態發展」，對台灣人來說，弄清楚中共動向事關生存。台灣及早發現武漢肺炎疫情爆發，就是個典型的例子。

    報導說，台灣政府、民間都有嫻熟中國事務的專家，兩邊的語言相通、時區相同；但是隔著台灣海峽報導中國事務仍有侷限性，在專訪、人物故事的報導等更細膩呈現中國樣貌的報導會有困難。

    另外，外國媒體機構高層擔心在台灣開設分社將激怒北京，以及台灣市場規模，都是使外國媒體機構對於在台開闢分社猶豫不前的因素，這也使得旗下駐台記者無法獲得在地分社資源支持，為其採訪工作增添複雜性，產業界消息人士指出，東京和首爾，就被視為東亞總部的替代選擇。

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