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    檢疫酒店同層3房客先後確診 香港首現南非變種病毒本土感染！

    位於香港九龍尖沙咀的華美達酒店先後有3人感染南非變種病毒，意味南非變種病毒在香港出現首次本土感染。（圖擷取自Google地圖）

    位於香港九龍尖沙咀的華美達酒店先後有3人感染南非變種病毒，意味南非變種病毒在香港出現首次本土感染。（圖擷取自Google地圖）

    2021/04/20 21:24

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再現反彈，今天（20日）更驚傳位於九龍尖沙咀的華美達酒店先後有3人感染帶有變種病毒株的病毒，事後均證實為南非變種病毒，該變種病毒株在港首現本土感染。對此，香港當局懷疑傳播途徑可能與酒店房間的「S形掛勾」有關係。

    當局懷疑恐酒店房間送飯掛勾釀禍

    根據《立場新聞》報導，一名來自杜拜的29歲印度裔男子日前抵港，被安排入住華美達酒店進行隔離檢疫，本月17日確診武漢肺炎，其病毒基因排序初步結果顯示，該男子驗出帶有N501Y及E484K變種病毒株，相信是南非變種病毒。香港衛生防護中心早前曾指印度男可能是潛伏期較長的輸入個案，在港接受檢疫時感染或在社區感染。

    之後華美達酒店再有2人感染帶有變種病毒株的病毒，基因分析均證實為南非變種病毒，且這2個確診個案與前面提到的印度男住在同一層樓，意味南非變種武漢肺炎病毒出現首次本土感染。衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天表示，上述3名確診個案的病毒基因排序高度相似，視察後確定酒店冷氣機、渠、喉管未有異常情況。

    張竹君指出，華美達酒店每個房間門口會掛上S型掛勾，送飯人員會將餐點掛在掛勾上，房客自行取用，用完餐後也會掛回去讓工作人員收走；懷疑病毒經酒店員工送飯時，傳播至同層，造成交叉感染。目前華美達酒店 70 多名員工的病毒檢測結果全屬陰性，所有的送飯掛勾也均回收作清潔消毒，並暫時停用。

    另外，今天香港又新增一名曾到過華美達酒店入住的印傭確診，但該個案與上述3人住在不同層樓。當局表示還有待調查是否來自酒店交叉感染導至該印傭確診。

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