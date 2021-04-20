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    唇語專家解密！ 威廉與哈利交談內容曝光

    英國菲利浦親王葬禮上，外傳不和的威廉王子和哈利王子曾破冰交談，唇語專家揭露兄弟倆的對話內容。（美聯社）

    英國菲利浦親王葬禮上，外傳不和的威廉王子和哈利王子曾破冰交談，唇語專家揭露兄弟倆的對話內容。（美聯社）

    2021/04/20 15:58

    〔即時新聞／綜合報導〕英國菲利浦親王葬禮17日舉行，哈利王子由於曾和妻子梅根揭露王室秘辛，外傳和哥哥威廉王子之間出現裂痕，但2人當天被拍到邊走邊交談，似乎有和好跡象，如今更有唇語專家出面解讀，揭露當天兄弟倆的對話內容。

    《每日快報》報導，雖然王室成員大部分時間都戴著口罩，但偶爾也會脫下，尤其是葬禮完成的時候。唇語專家表示，威廉當時說的是「Yes it was great, wasn’t it？（葬禮很好，不是嗎？）」哈利則回答「It was as he wanted（正是菲利浦親王想要的。）」

    另外，王室們和坎特伯里大主教交談後，威廉也和哈利說了1句「Absolutely beautiful service, ah, the music.（這絕對是美好的葬禮，啊，這音樂。）」

    英國獨立電視台（ITV）資深記者布拉德比（Tom Bradby）在播報菲利浦親王葬禮時，指出葬禮經常是人們和解的時候。英國作家、新聞編輯波拉德（Eve Pollard）也表示，威廉與哈利之間互相開始說話，這肯定是很好的訊號，希望他們能解決最近遇到的麻煩，因為女王需要他們兄弟倆。

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