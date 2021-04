唇語專家解密！ 威廉與哈利交談內容曝光

英國菲利浦親王葬禮上,外傳不和的威廉王子和哈利王子曾破冰交談,唇語專家揭露兄弟倆的對話內容。(美聯社)

2021/04/20 15:58

〔即時新聞/綜合報導〕英國菲利浦親王葬禮17日舉行,哈利王子由於曾和妻子梅根揭露王室秘辛,外傳和哥哥威廉王子之間出現裂痕,但2人當天被拍到邊走邊交談,似乎有和好跡象,如今更有唇語專家出面解讀,揭露當天兄弟倆的對話內容。

據《每日快報》報導,雖然王室成員大部分時間都戴著口罩,但偶爾也會脫下,尤其是葬禮完成的時候。唇語專家表示,威廉當時說的是「Yes it was great, wasn’t it?(葬禮很好,不是嗎?)」哈利則回答「It was as he wanted(正是菲利浦親王想要的。)」

請繼續往下閱讀...

另外,王室們和坎特伯里大主教交談後,威廉也和哈利說了1句「Absolutely beautiful service, ah, the music.(這絕對是美好的葬禮,啊,這音樂。)」

英國獨立電視台(ITV)資深記者布拉德比(Tom Bradby)在播報菲利浦親王葬禮時,指出葬禮經常是人們和解的時候。英國作家、新聞編輯波拉德(Eve Pollard)也表示,威廉與哈利之間互相開始說話,這肯定是很好的訊號,希望他們能解決最近遇到的麻煩,因為女王需要他們兄弟倆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法