參加鄰居喪禮得到「數字靈感」她買下2張彩券爽中1082萬

泰國62歲女婦人潔薩達，日前參加鄰居喪禮獲得數字靈感，讓她中了1082萬的彩金，示意圖。（路透）

2021/04/20 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名女攤販因為過世父親托夢「87」和「78」兩個數字而贏得大獎，無獨有偶，另一名泰國婦人潔薩達（Jedsada）則是因為參加87歲鄰居喪禮而得到靈感，買了2張同期彩券，讓她抱回1200萬泰銖（約新台幣1082萬）的彩金。

根據《newsdirectory3》報導，住在洛坤府的潔薩達表示，她近日參加鄰居的喪禮，得知鄰居享壽87歲，她便把數字牢牢記在心中，回家途中湊巧路過一處販賣彩券的攤販，便順手以「87」的號碼購入彩券，但因店員沒聽清楚她講話，陰錯陽差地拿了2張編號「100787」給她，她便都買了下來。

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報導指出，潔薩達沒想過會中大獎，因此買了彩券就把它放著，也沒多做研究，直到16日開獎號碼「100787」出爐，和自己先前購入的彩券完全相同，一張中獎彩券可獲得600萬泰銖（約新台幣541萬）的彩金，總計能得到1200萬泰銖（約新台幣1082萬）的獎金。

報導也說，潔薩達的丈夫楚基亞特（Chuakiat）表示，中獎太不真實了，雖然很高興贏得鉅額彩金，但需要時間和孩子討論將如何運用。據悉，泰國彩券16日的頭獎數字「100787」，和日前被過世父親托夢「78」和「87」兩數字而狂買300張的女攤販一樣，2人也湊巧都贏得了1200萬泰銖的彩金。

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