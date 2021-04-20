見證火星歷史性首飛！「機智號」升空全程影片曝光

「機智號」在台灣時間昨下午3點30分成功在火星內升空，創下人類首次在外星球內動力飛行的壯舉。（法新社）

2021/04/20 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕火星微型直升機「機智號」（Ingenuity）創歷史！在台灣時間昨（19日）下午3點30分成功在火星內升空，創下人類首次在外星球內動力飛行的壯舉；「機智號」的好夥伴，火星探測車「毅力號」（Perseverance）也在一旁為其記錄下首飛全程影像。

綜合媒體報導，「機智號」在昨下午3點30分在火星升空，由於地球與火星之間訊息傳輸的延遲，無法進行飛行直播，NASA在近3小時後直播接收數據，若有數據傳回代表試飛成功，高度數據傳回，在場NASA人員立刻爆出歡呼，慶祝人類在其他星球內首次進行動力飛行的壯舉。

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台灣時間今（20日）晨NASA舉辦記者會，提供有關這次歷史性飛行的詳細數據，「機智號」升空至3公尺高，滯空30秒後降落，同時公布由「毅力號」在旁拍攝的「機智號」首飛影片，NASA噴射推進實驗室火星直升機計畫主管米米翁（Mimi Aung）說表示這是一次美妙的飛行，稱自己會一遍又一遍地重播這段影片。

預計「機智號」在未來兩週內還會升空4次，同時升空高度、滯空時間會持續拉長，下次升空暫定於週四；NASA人員在記者會上表示，「機智號」是一個開拓者，他們很想知道極限在哪？所以會盡全力讓「機智號」邁向極限，希望最後一次升空可以飛到600公尺高空。

「機智號」升空至3公尺高，滯空30秒後降落。（法新社）

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