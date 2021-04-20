「俄國特務」超凶狠！爆捷克軍火庫、毒殺英國雙面諜…

倫敦警察廳在2018年時拍下兩名俄國特務進行毒殺案前後的蹤跡。（美聯社）

2021/04/20 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕捷克政府日前指出，發生在2014年10月及12月的維貝蒂斯（Vrbetice）軍火庫爆炸案為俄羅斯軍事情報局（GRU）間諜所為，17日更大舉驅逐18名被認為是俄國特務的外交官員。然而捷克檢察長澤曼（Pavel Zeman）於週一表示，爆炸案主嫌確定和2018年的雙面諜毒殺案嫌犯是同一批人。

綜合外媒報導，捷克政府日前懷疑，軍火庫爆炸案是由GRU特務發動，然而捷克檢察長澤曼（Pavel Zeman）於週一表示，護照影本讓調查人員確定爆炸案中的主要嫌疑人與英國檢察官指控2018年在英國城市索爾茲伯里市（Salisbury）發生的雙面諜毒殺案是同一批人，護照上的照片也和英國公布的兩名毒殺案嫌犯照片相符。

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針對爆炸案的幕後真相，在於維貝蒂斯軍火庫中的武器彈藥是要提供給保加利亞一名軍火商格布里夫（Emilian Gebrev），而格布里夫要將武器出售給那些和俄羅斯作戰的勢力，包括烏克蘭政府軍及敘利亞叛軍等。

捷克警方提到，隸屬於GRU「29155部隊」的兩名俄國人米希金（ Alexander Mishkin）與切皮加（Anatoly Chepiga）在2014年10月16日爆炸案發生前幾天抵達捷克，分別化名為彼卓夫（Alexander Petrov）及波希洛夫（Ruslan Boshirov），13日在維貝蒂斯附近住宿，原先預計在捷克待到17日，不過16日爆炸案發生當天，兩人就搭機經由維也納轉機返回莫斯科。

而俄國GRU特務原先設想在軍火庫設置爆裂物將軍火炸毀，並趁著爆炸殺死格布里夫，沒想到因不明因素，軍火庫提前於16日爆炸。而逃過一劫的格布里夫卻在2015年在保加利亞兩度重病，疑似遭到投毒，原先保加利亞當局認為是食物中毒，對案情調查毫無進展，直到2018年的英國雙面諜毒殺案發生後，此事件才重新被人關注，因為毒殺案除了上述兩名GRU特務涉案外，還有一位名叫費多托夫（Sergei Fedotov）的特務在場監督，當格布里夫在2015年生重病時，費多托夫正好就在保加利亞，被懷疑和格布里夫「生重病」有極大關聯。

倫敦警察廳於2018年公布兩名俄國特務照片。（美聯社）

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