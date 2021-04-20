北京迫害新疆維吾爾族 人權觀察：符合違反人道罪要件

國際人權組織「人權觀察」報告表示，中國在新疆的所做所為可能已符合違反人道罪的要件。圖為抗議中國政府違反人權的維吾爾族示威者。（歐新社資料照）

2021/04/20 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）19日發表最新報告，表示中國在新疆的所做所為可能已符合違反人道罪的要件，呼籲聯合國調查相關問題。人權觀察認為必須有協調一致的國際行動，制裁應負責任者、推動問責並施壓中國政府改變政策。

人權觀察與史丹佛大學法律學院國際人權與衝突解決診所（International Human Rights and Conflict Resolution Clinic）聯合撰寫這份53頁的報告 ，引用最新獲得的中國政府文件相關資訊、人權團體、媒體和學者研究，依據國際法框架對中國政府在新疆的行為做出評估。

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報告指出，中國一系列對新疆維吾爾族穆斯林的迫害，足以符合違反人道罪的要件，包括大規模任意拘禁、酷刑、強迫失蹤、大規模監控、文化與宗教滅絕、拆散家庭、強迫返回中國、強迫勞動以及性暴力和侵犯生育權利等。

報告認為，聯合國人權理事會應授權對中國反人道罪指控進行調查，查明應為侵犯人權負責的官員，並提出追究責任的步驟，就新疆人權情勢進行監測及報告，以便定期瞭解最新情況。

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