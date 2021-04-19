秘辛！菲利浦親王葬禮後 查爾斯傳出與威廉、哈利促膝長談

英國菲利浦親王葬禮舉行之後，傳出查爾斯王儲（右）和威廉王子（左）、哈利王子（中）長談2個小時。圖為父子3人在葬禮上難得同框的畫面。（法新社）

2021/04/19 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國菲利浦親王葬禮於17日舉行，從美國飛來奔喪的哈利王子先前曾和妻子梅根接受專訪揭露王室醜聞，因此傳出與哥哥威廉王子、嫂嫂凱特王妃失和，不過，哈利與威廉2人當天被拍到邊走邊交談，似乎有和好跡象，更有消息人士爆料，查爾斯王儲在葬禮結束後曾和2名兒子私下談話，3人一共在溫莎城堡裡待了2小時左右。

據《太陽報》報導，知情人士指出，查爾斯王儲和威廉王子、哈利王子離開攝影機的拍攝範圍之後，在溫莎城堡與王室成員團聚，查爾斯更和似乎彼此不合的威廉、哈利進行私下會談。

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這可能是兄弟裂痕逐漸縫補的跡象，而且哈利王子有可能會在英國待到4月21日，為英國女王伊莉莎白二世的95歲生日送上祝福。同時，王室內部人士希望2人生母黛安娜王妃今年7月1日60歲冥誕時，兄弟倆可以和解。

據了解，英國時間17日下午3時舉行的菲利浦親王葬禮，時間大約50分鐘，接著王室成員就回到溫莎城堡，女王伊莉莎白二世則獨坐教堂悼念亡夫。

消息人士透露，查爾斯王儲的夫人卡蜜拉，在停留1小時後於當天下午5時搭車離開溫莎城堡，但查爾斯並不在她身邊，原來王儲和兒子們在溫莎城堡額外又待了1個小時。

相當知名的英國王室傳記作者朱諾（Penny Junor）指出，王室成員們有很多東西要互相溝通，他們之間需要一些時間、空間和信任。她認為，哈利應該會留到女王伊莉莎白二世生日那天，這讓王室父子之間有更多交談的機會。

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