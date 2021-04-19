女商人夢到父親報明牌 狂買300張爽中1082萬

泰國45歲女攤販，夢到去世4個月的父親託夢報明牌，結果讓她中了1082萬的彩金，示意圖。（路透）

2021/04/19 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕比淡水阿嬤還神！泰國1位女攤販近日花了2.4萬泰銖（約新台幣2.16萬元）狂買了300張彩券，結果她幸運的中了頭獎，贏得1200萬泰銖的彩金（約新台幣1082萬），不過她狂買彩券的原因，竟是因為「父親託夢和她報明牌」。

綜合泰媒報導，泰國呵叻府45歲的女攤販，平時主要以販售海鮮食材維生，最近她狂砸2.4萬泰銖（約新台幣2.16萬元），購買了300張一張面額為80元泰銖（約新台幣72元）的泰國彩券，沒想到讓她幸運抱回頭獎，贏得1200萬泰銖（約新台幣1082萬）的彩金。

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報導指出，女攤販表示，自己的父親4個月前過世，託夢和她說「78」和「87」兩個尾數很有可能贏得大獎，所以她將整個呵叻府的彩券都掃遍，一共才會買到300張之多，然而有其中兩張和16日開獎的數字「100787」吻合，分別各中600萬泰銖。（約新台幣541萬）的獎金。

報導提到，女攤販還說，在開獎前1天，她還夢到了「自己的手機爆炸」，在潑水節期間返回呵叻府後，對獎後才發現中大獎，嚇得她手都在發抖，差點暈倒。未來她將把這筆獎金存進銀行，當成貼補家用和幫助孩子念書的教育基金。

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