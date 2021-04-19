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    疫情擋不住！確診再創新高 大阪求發第三次「緊急事態宣言」

    大阪府、兵庫縣等地區為期兩週的「防止蔓延重點措施」仍無法抑止疫情蔓延，大阪府知事吉村洋文籲請日本政府再度發布「緊急事態宣言」。（彭博）

    大阪府、兵庫縣等地區為期兩週的「防止蔓延重點措施」仍無法抑止疫情蔓延，大阪府知事吉村洋文籲請日本政府再度發布「緊急事態宣言」。（彭博）

    2021/04/19 11:30

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府自3月21日全境解除「緊急事態宣言」後，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度捲土重來，大阪府、兵庫縣等地區為期兩週的「防止蔓延重點措施」仍無法抑止疫情蔓延，大阪府知事吉村洋文籲請日本政府再度發布「緊急事態宣言」。

    《共同社》報導

    ，大阪府知事吉村洋文表示，新型冠狀病毒在大阪府內感染狀況相當嚴重，盼政府再度發布「緊急事態宣言」；他表示，東京都、大阪府、兵庫縣等地區列為「防止蔓延重點措施」區域已經兩週，這些措施的成果現在應該會顯現出來，但是昨天確診達1220例，再創單日新高，這也是大阪連續第6天單日確診破千，顯示防蔓措施已經無法有效抑止疫情。

    吉村洋文強調現在醫療系統已經處於緊繃狀態，希望政府立刻發布「緊急事態宣言」；若發布，將是日本第三度「緊急事態宣言」，日本政府今年初第二度發布的「緊急事態宣言」，到3月21日全國解禁，大阪府等地甚至早於首都圈在2月28日就解除。

    是否會對大阪府3度發布「緊急事態宣言」，日本首相菅義偉曾表示，要看「防止蔓延等重點措施」能否緩和疫情而定，可能要花大約兩週才能看出疫情趨勢，大阪府從本月5日實施重點措施以來，今（19日）屆滿兩週，日本政府可能在明（20日）開會討論。

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