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    是誰？菲利浦親王「愛丁堡公爵」頭銜 繼承人選曝光了

    英國菲利浦親王逝世後，愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）頭銜的繼承問題引起討論。（法新社）

    英國菲利浦親王逝世後，愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）頭銜的繼承問題引起討論。（法新社）

    2021/04/18 23:12

    〔即時新聞／綜合報導〕英國菲利浦親王（Prince Philip）逝世後，他的愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）頭銜的繼承問題引起討論，而其實早在1999年白金漢宮即宣布，會由女王及菲利浦親王的三子愛德華王子（Prince Edward）繼承該頭銜，且愛德華王子協助父親所創立的「愛丁堡公爵獎勵計畫」已行之有年。

    綜合外媒報導，1947年菲利浦親王與當時尚未登基的伊麗莎白公主結婚，當時英國國王喬治六世（George VI）授予他愛丁堡公爵的頭銜，「公爵」在英國貴族頭銜中排名首位，菲利浦親王擁有該頭銜超過70年。

    英國爵位是採世襲制，原由長子繼承，在1999年愛德華王子結婚時，得到威塞克斯伯爵（the Earl of Wessex）頭銜，與此同時，白金漢宮也表示愛德華王子在女王及菲利浦親王的祝福下，未來會繼承愛丁堡公爵爵位，但仍須等待至查爾斯王儲繼承王位後，由他再授予愛德華王子該頭銜。

    菲利浦親王在1956年創立「愛丁堡公爵獎勵計畫」，該計畫已在140多個國家實行，幫助了許多年輕人一展長才，而愛德華王子長大後，也加入父親行列，協助更多年輕人改變他們的人生。

    愛德華王子、女兒路易絲（Lady Louise）、妻子蘇菲（Sophie Countess of Wessex）（圖左至右）。（路透）

    愛德華王子、女兒路易絲（Lady Louise）、妻子蘇菲（Sophie Countess of Wessex）（圖左至右）。（路透）

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