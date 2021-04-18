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    不只日本、中國！記者爆：南韓也將核廢水排入海

    位於南韓慶尚北道慶州市的月城核電廠，也露會將含有氚的廢水排入海洋。（美聯社資料照）

    位於南韓慶尚北道慶州市的月城核電廠，也露會將含有氚的廢水排入海洋。（美聯社資料照）

    2021/04/18 16:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕日本政府拍板決定，預計2年後開始把福島核電廠的廢水排放入海，引起中國、南韓等鄰國家跳腳，不過，繼中國被揭發也同樣把核廢水排入大海，且排放標準比福島核廢水的高出10倍之後，南韓月城核電廠也被揭露會將含有氚的廢水排入海洋。

    時常登上各大時事與廣播節目的南韓資深記者金俊日（김준일，音譯，在其新聞平台「NewsToF」（뉴스톱）撰文表示，南韓政府表面上對東京當局決定排放核廢水一事相當氣憤，外交部、至總統文在寅都為此召見日本駐韓大使，然而政府說要成立專案小組，實際上根本只是「打嘴砲」，因韓、日兩國外交關係降至冰點，並無實際作為。

    他直指，南韓月城核電廠也會將含有氚的廢水排入海洋，根本是一根指頭指責別人、四根指頭對準自己。

    對於鄰國的關切與抗議，日本經濟產業省此前指出，相較中國大亞灣核電廠2002年排放42兆貝克、南韓月城核電廠2016年排放合計共136兆貝克的核廢水與核廢氣，預期福島核廢水每年的排放量輻射值上限僅為22兆貝克，且不論是日本或是其他國家，其排放的核廢水與核廢氣都含有稀釋後的氚。

    中國、南韓也將核廢水排入大海，似乎證實了聯合國下轄的核子監督機關「國際原子能總署（IAEA）」日前的說法：核廢水排入海，其實是各國核電廠慣常作法。

    日本敲定福島核一廠核廢水稀釋排放入海的方針，已獲得IAEA背書，IAEA署長格羅西（Rafael Mariano Grossi）強調，IAEA已預備隨時支援日本處理福島核廢水。

    IAEA認為，放流前，放射性元素會降到安全標準。雖然當前淨化系統無法把氚跟核廢水分離，但氚的放射性低，其外部輻射不會構成健康威脅，也不會經過食物鏈進入魚類或人類體內。

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