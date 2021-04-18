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    美最大水庫水位預計降至歷史新低 恐發布史上首次缺水聲明

    由胡佛大壩攔截科羅拉多河水而成的美國最大水庫米德湖（Mead Lake），預計水位將降至歷史新低，屆時恐發布缺水聲明。（美聯社）

    由胡佛大壩攔截科羅拉多河水而成的美國最大水庫米德湖（Mead Lake），預計水位將降至歷史新低，屆時恐發布缺水聲明。（美聯社）

    2021/04/18 16:21

    〔即時新聞／綜合報導〕美國最大人造湖和水庫米德湖（Mead Lake），由胡佛大壩攔截科羅拉多河水所形成，主要是為美西數百萬人供水，但預計未來幾個月內水位將降至歷史新低，美聯邦政府恐因此針對亞利桑那州、內華達州發布史上首次缺水和限水聲明。

    據《美聯社》報導，美國墾務局本月發布未來24個月的預測，估計從洛磯山脈流向米德湖的科羅拉多河水會減少，畢竟氣候變化讓積雪融化流入河流的量變少，而且氣溫升高除了會造成土壤乾燥之外，也會讓水源更容易蒸發。

    墾務局計算模型顯示，米德湖水位在今年6月將首次降至328公尺以下。不過，4月預測資料並不會成為宣布缺水與否的指標，只有每年8月的定期預測才會用來決定如何分配水資源。假如4個月後水量真的沒有改善，墾務局才會宣布進入一級缺水情況，並於明年1月開始限水。

    亞利桑那州和內華達州都在2019年簽署河流乾旱應急計劃，自願在旱災來臨時被限水。雖然這2州對科羅拉多河水源最為依賴，亞利桑那州更達到三分之一供水量的地步，但2州都已準備好措施來應對缺水，例如尋找替代水源、回收水資源等等，有信心不會受到缺水的影響。

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