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    奶神進擊！ A片波霸豔星參選加州州長 政見主攻娛樂、高科技產業

    擁「O罩杯豪乳」的凱莉再度宣布參選加州州長。（圖取自推特@realmarycare）

    擁「O罩杯豪乳」的凱莉再度宣布參選加州州長。（圖取自推特@realmarycare）

    2021/04/18 14:39

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國加州州長紐森在居家避疫令期間帶頭違反防疫規定，遭到民眾發起罷免運動，日前已收集到超過210萬個簽名，罷免機制最遲4月底啟動，料最快8月再選州長。目前各路人馬紛紛殺出，不管是真有心為加州人服務，還是趁此機會打知名度，甚至是來攪局玩一玩的，反正是熱鬧非凡，其中就包括第3度出擊的A片波霸女豔星瑪麗凱莉（Mary Carey）。

    現年40歲的凱莉2003年首度競選加州州長，與巨星阿諾史瓦辛格同台比拚，成為各方關注焦點，最終雖然落選，但在130多名候選人中排名第10。2005年6月14日受到布希總統邀請，參加白宮晚宴，成為美國歷史上第一位與總統共進晚宴的色情片演員。2006年8月，凱莉再度參選加州州長，後來以必須到佛羅里達州照顧跳樓重傷住院的母親為由退選。

    凱莉上週二（13日）宣布，她計劃競選這場罷免選舉所產生的州長寶座。她說：「上一回我參選時，年輕、稚嫩又有趣。」但10多年後的這場選舉，她說她已經準備好了。

    這位O罩杯女神說，她計劃促進加州的娛樂與高科技產業，「我為加州制定了宏偉計劃，現在是時候讓一個主流政治以外的新人來領導了。我可以向您保證，不久之後，所有加州人都會對我的工作表現感到滿意。」

    加州選民將投2張選票，第一張是罷免紐森與否、第二張是投給新人選，當罷免案超過半數時，才會對新的候選人進行計票。

    除了拍A片， 凱莉1999年參演過好萊塢電影《億萬未婚夫》（The Bachelor），還曾因為與美國流行樂巨星瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）在英文中拼寫與發音都十分相似，註冊自己名字商標時被天后告上法庭。

    凱莉政見主攻促進加州的娛樂與高科技產業。（圖取自推特@realmarycare）

    凱莉政見主攻促進加州的娛樂與高科技產業。（圖取自推特@realmarycare）

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