太精采！高中女籃裁判、球員、觀眾大亂鬥 主播變摔角播報員

美國高中女籃球場大亂鬥，裁判和觀眾、球員之間發生衝突，主播也順勢地變成摔角播報員。（圖擷自@YoungMantis2推特）

2021/04/18 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕這摔角比賽真是太精采了！美國高中女籃近日在印第安納州Pacers Athletic Center舉行比賽，由於裁判和觀眾、球員之間發生衝突，場上瞬間變成大亂鬥，而籃球主播也順勢地變成摔角播報員，大喊觀眾根本就是「John Cena（美國知名摔角選手）」。

據《福斯新聞》報導，當時由貝勒高中女子籃球隊（Baylor Basketball）對陣印第安納菁英隊（Indiana Elite），在12：34大幅落後時貝勒隊教練雪上加霜地被判技術犯規，她不滿判罰走上前向裁判爭論，隨後氣得帶領球員拎著行李離開並棄賽。

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這時突然出現1名黃衣男觀眾拿著手機走入場內，對著裁判一直拍攝，裁判見狀不耐煩地用力揮手想打掉手機，黃衣男不甘被打旋即出拳還擊，1名背著背包準備離開的貝勒球員正好沒地方出氣，直接揮拳衝向裁判想幫助觀眾，但畢竟高中女生和成人體型有差，迅速地被裁判推開。

接下來黃衣男、女球員和另1名中途加入的黑衣男開始圍攻裁判，裁判在1打3的情況下只能防禦不斷後退，黃衣男抓到破綻一個低身抱住裁判腰部，瞬間使出「迴旋摔」將裁判摔在地上。

負責轉播籃球比賽的主播見狀驚訝大喊「Oh my god！The swing，John Cena！（我的天！這迴旋摔，根本就是約翰希南！）」高中女球員見裁判倒地後，趁勢補了好幾拳，之後才陸續有人衝上來拉開。

Pacers Athletic Center球場方對此表示，涉事女籃之後的賽事都被撤銷，未來也不歡迎該隊參加比賽，「我們希望為家庭觀眾提供良好的觀看體驗，很遺憾發生了這種事情。」貝勒高中女籃對於這場鬧劇並未做出任何回應。

相關影片請見：

There’s Nothing Like Indiana AAU Basketball pic.twitter.com/leBnsscvbE — Mantis （@YoungMantis2） April 12, 2021

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