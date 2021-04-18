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    英女王分享與亡夫最愛合照 平凡衣著洋溢幸福

    女王伊麗莎白二世先前分享她最愛的一張兩人合照。照片中她與菲立普親王身著便服，沒有王冠也沒有套裝，宛如一對平凡的銀髮老夫婦。（圖擷取自facebook.com/TheBritishMonarchy）

    女王伊麗莎白二世先前分享她最愛的一張兩人合照。照片中她與菲立普親王身著便服，沒有王冠也沒有套裝，宛如一對平凡的銀髮老夫婦。（圖擷取自facebook.com/TheBritishMonarchy）

    2021/04/18 10:40

    〔中央社〕英國王室今天為菲立普親王舉行喪禮，女王伊麗莎白二世先前分享她最愛的一張兩人合照。照片中，兩人身著便服，沒有王冠也沒有套裝，微笑看著鏡頭，宛如一對平凡的銀髮老夫婦，洋溢著幸福。

    菲立普親王9日在溫莎城堡逝世，王室最近在社群媒體陸續公開過去未曾曝光的照片以茲紀念。之前公布攝於2018年的一張照片，女王和菲立普親王被7名曾孫輩環繞，掌鏡的是威廉王子的妻子凱特。

    王室臉書昨天公開一張2003年攝於蘇格蘭的照片，掌鏡人是兩人的兒媳、愛德華王子的妻子蘇菲。照片中的地點靠近巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle），在結縭的73年間，兩人時常到那裡散步、野餐。兩人在照片中看來自在又愉快。

    文中表示，女王想要和大家分享這張私人照片。女王和丈夫在這段婚姻中相互扶持，這麼多年來承擔的王室責任，並養育了一個大家族。愛丁堡公爵（菲立普親王）是一名鍾情的丈夫、忠實的父親、祖父與曾祖父。

    王室今天下午在溫莎城堡聖喬治禮拜堂為菲立普親王舉行喪禮，女王伊麗莎白二世穿著黑色喪服，率王室成員送菲立普親王最後一程。王儲查爾斯尾隨父親靈車時控制不住情緒，默默垂淚。

    由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情關係，現場僅限30人出席。雖然沒有疫情前規劃的數百名觀眾，但據稱這樣低調的儀式反倒更符合菲立普親王的性格。

    由於防疫措施，94歲的女王在儀式中戴著黑色口罩，著黑色喪服獨坐在距離靈柩最近的地方，不時低下頭，與亡夫道別。

    「每日郵報」報導，女王在葬禮上隨身攜帶不少充滿兩人回憶的物品，包括一塊菲立普親王常用的白色手帕，以及一張兩人的小合照，據稱設於馬爾他。

    馬爾他群島對女王夫婦而言是一個特別的地方。兩人新婚後在1949年至1951年曾住在首都瓦勒他郊區的瓜達曼賈別墅（Villa Guardamangia），當時菲立普親王隨海軍駐紮馬爾他。

    女王曾形容那段日子是她人生中最美好、感覺「最正常」的時光之一。兩人時常回到馬爾他重溫舊夢，包括2007年慶祝結婚60週年。

    從葬禮後公布的照片中也可看到，菲立普親王的靈柩上放著女王親筆手寫的道別信，但文章部分被女王挑選的白色百合、小蒼蘭花束擋住，具體內容不得而知。

    葬禮儀式結束後，靈柩緩緩下降至皇家墓穴（Royal Vault）。菲立普親王的靈柩將先停放在皇家墓穴，直到女王逝世後，一同下葬至英王喬治六世紀念教堂（King George VI Memorial Chapel）。

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