被查出全是間諜！ 捷克宣布驅逐18名俄國外交官

捷克驅逐18名被認定是間諜的俄羅斯外交官員。圖為俄羅斯駐布拉格大使館。（路透）

2021/04/18 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕捷克政府於週六宣布，將驅逐18名被認定為間諜的俄羅斯外交官，驅逐原因為18名俄國間諜涉及2014年捷克東部一場軍火庫大規模爆炸案。

根據《美聯社》報導，捷克總理巴比斯（Andrej Babis）表示，捷克政府之所以驅逐18名俄羅斯外交官員，是因為捷克情報和安全部門提供了俄羅斯軍事人員參與爆炸案的明確證據。這起軍火庫爆炸案發生於2014年10月16日，位於捷克東部的維比爾提策鎮（Vrbětice）的一處存有50公噸彈藥的軍火庫發生爆炸，有2人被當場炸死。

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兼任內政部長及外交部長的哈馬塞克（Jan Hamacek）指出，這18名俄羅斯外交官員被明確辨識為來自俄羅斯對外情報局（SVR）及軍事情報局（GRU）的特務，18人必須在48小時內離開捷克。哈馬塞克強調，此案已嚴重損害捷俄外交關係，目前已向北約和歐盟告知此結果，並向他們請求支持。

在捷克政府宣布驅逐俄國外交官後，捷克朝野團結譴責俄羅斯舉動，前總參謀長塞里迪（Jiri Sedivy）表示，捷克人必須堅決回應俄羅斯的行動；公民民主黨負責人菲亞拉（Petr Fiala）也說：「這是國家恐怖主義的行為。」而先前美國宣布制裁俄羅斯、驅逐俄國外交官，捷克此舉正好發生在美國行動的2天後，美國駐布拉格使館表示，捷克要求俄羅斯在捷克領土上從事危險行動負責，美方對此表示贊同。俄羅斯外交部則對此表示，俄羅斯將回應捷克的驅逐舉動。

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