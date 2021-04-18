印度單日暴增23萬例確診 南韓連3天破600例 東京增795例

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，印度過去一天再增超過23萬例再創新高，巴西、土耳其也分別再增逾6.7萬、6.2萬例。（路透）

2021/04/18 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，部分國家疫情持續延燒，截至台灣時間17日晚間，全球死亡病例已突破300萬，其中印度過去一天再增超過23萬例再創新高，巴西、土耳其也分別再增逾6.7萬、6.2萬例，南韓則是連續三天超過600例，疫情未見稍緩。

據約翰霍普金斯大學截至今上午8點統計，全球累計確診已超過1億4040萬例，累計死亡也超過300.7萬例，其中美國累計確診超過3162.5萬例，死亡則超過56.6萬例；印度累計確診超過1452.6萬例，死亡則超過17.5萬例；巴西累計確診超過1390萬例，死亡則超過37.1萬例；土耳其累計確診超過421.2萬例，死亡則超過3.5萬例；伊朗累計確診超過221.5萬例，死亡則超過6.6萬例。

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其中印度過去一天新增23萬4600例確診，1341人死亡；土耳其在過去一天新增6萬2606人確診，逼近歷來單日最高紀錄，以7日平均值來說，土耳其目前每日染疫人數排名全球第4高。巴西過去一天也新增6萬7636人確診，累計死亡37萬1678例，排名全球第2高，僅次於美國。

南韓過去一日再新增658例確診，已是連續三天超過600例，且過去一天新增病例中，其中630例是社區感染。該國至今有超過148萬人接種疫苗，且有1萬2千多例接種後懷疑出現副作用。日本東京也再增795例，是自今年1月底以來最多，兵庫縣也新增超過540人染疫，也再破紀錄。

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