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    首頁　>　國際

    緊張升高 俄羅斯和烏克蘭相互驅逐外交官

    2021/04/18 04:36

    〔中央社〕俄羅斯最近在烏克蘭邊界附近部署重兵，導致雙方緊張對峙升高，俄羅斯今天表示，它將驅逐一名烏克蘭外交官，此舉促使基輔當局立即誓言採取類似報復，進一步升高緊張對峙。

    俄羅斯聯邦安全局（FSB）發表聲明說：「烏克蘭外交官索索紐克（Alexander Sosonyuk）已被FSB拘留，他是烏克蘭駐聖彼得堡總領事館的領事。」

    聯邦安全局指出，索索紐克16日與一名俄羅斯公民會面時，試圖取得「機密」資訊，當場被逮。

    俄羅斯外交部今天表示，它已召見烏克蘭代辦波柯季洛（Vasyl Pokotylo），並告知限令那名烏克蘭外交官於4月19日起的72小時內離境。

    俄羅斯於2014年兼併烏克蘭的克里米亞半島（Crimea）並支持烏克蘭東部親俄分離主義分子。烏克蘭政府軍自2014年以來，一直與獲俄羅斯撐腰的烏東分離主義分子交戰，衝突於今年初加劇，實際上已撕毀去年7月達成的停火協議。

    自今年初以來約30名烏克蘭軍人陣亡，相較於去年共50人喪命，他們大都是遭狙擊手擊斃。

    俄羅斯近年來曾依涉嫌從事間諜活動，拘捕一些烏克蘭人，但逮捕外交官相當罕見。

    在基輔（Kiev）方面，烏克蘭外交部表示，它已抗議烏克蘭外交官遭非法拘捕，並稱基輔當局將會驅逐一名俄羅斯資深外交官。

    烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）表示，俄羅斯粗暴違反外交公約，尋求升高緊張情勢。尼柯蘭科告訴法新社，「為回應上述挑釁，駐基輔俄羅斯大使館一名資深外交官，必須於4月19日起的72小時內離開烏克蘭。」

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