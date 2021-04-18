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    2.3億光年外星系中心 驚見超級黑洞高速移動

    美國哈佛-史密松天體物理中心最新黑洞研究發現，距離地球2.3億光年的星系，有個超級黑洞以時速17萬7027公里的速度移動中。黑洞示意圖。（歐新社檔案照）

    美國哈佛-史密松天體物理中心最新黑洞研究發現，距離地球2.3億光年的星系，有個超級黑洞以時速17萬7027公里的速度移動中。黑洞示意圖。（歐新社檔案照）

    2021/04/18 01:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛-史密松天體物理中心 （Smithsonian Astrophysical Observatory）最新黑洞研究發現，距離地球2.3億光年的星系，有個超級黑洞以時速17萬7027公里的速度移動中。

    綜合外媒報導，主持這項研究的天文學家佩斯（Dominic Pesce）表示，黑洞的質量大到它們難以移動，它們一般而言是靜止不動的，他以保齡球與足球作為比喻，踢保齡球比踢足球困難許多，黑洞就像是保齡球，質量比太陽大上幾百萬倍，想要踢動它必須得是「強大的踢力」才有辦法做到。

    佩斯與研究團隊發現的詭異黑洞位於距離地球2.3億光年的「J0437+2456」星系中心，黑洞質量為太陽的300萬倍，以時速17萬7027公里的速度移動中，黑洞移動的成因尚未明瞭，不過，研究團隊推測存在2種可能性，第1種是這個黑洞和另1個黑洞合併後，劇烈撞擊之下使它移動。

    團隊提出的第2種可能性是，這個黑洞周圍有另1個隱藏的、未被探明的黑洞與它形成雙體系統，兩個黑洞互相牽引之下造成移動，研究結論提到，需要更進一步觀察以查明這個超級黑洞異常運動的真正原因，研究發布在《天體物理學期刊》（The Astrophysical Journal）

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