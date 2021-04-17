武漢肺炎》英國推疫苗護照 上千教會領袖齊聲反對

逾千名教會領袖呼籲英國首相強森不要使用疫苗護照。（歐新社）

2021/04/17 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕英國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，政府目前正考慮推出疫苗護照。1250名教會領袖今（17）日在公開信中呼籲英國首相強森（Boris Johnson）不要使用疫苗護照，還稱之為「英國史上最危險政策」。

綜合外媒報導，英國疫苗護照上將記載半年內是否接種過疫苗、採檢是否為陰性或擁有天然免疫性。隨著防疫政策的放寬，疫苗護照可用於出入電影院等公共場所。但各界對於疫苗護照持保留態度，英國平等及人權委員會（EHRC）即警告，此政策可能使英國形成「雙層社會」。

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對此，1250名教會領袖在公開信中呼籲政府不要推出疫苗護照。信中提到，護照將造成「醫學上的種族隔離」，不只將終結英國的民主，還將形成一種監視狀態，政府可以運用科技控制特定民眾的生活。教會領袖們表示，疫苗護照是英國史上最危險的政策之一，最後提到，無論持有疫苗護照與否，他們都不會拒絕任何一個人進入教堂。

目前，疫苗護照還在評估階段，英國政府正在審查可行性，並且尚未做出任何決定。首相強森日前也說，正在釐清疫苗護照所涉道德問題。

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