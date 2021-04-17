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    生前親自設計 率性越野車送菲利浦親王最後一程

    菲利浦親王葬禮上的荒原路華（Land Rover）靈車由親王在世時親自設計。（路透社）

    菲利浦親王葬禮上的荒原路華（Land Rover）靈車由親王在世時親自設計。（路透社）

    2021/04/17 17:21

    〔即時新聞／綜合報導〕英國菲利浦親王葬禮將於今晚17日舉行，而運送靈柩的靈車也成焦點。據悉，這輛荒原路華（Land Rover）靈車由菲利浦親王協助設計、改裝，從2003年便開始裝配。

    綜合外媒報導，菲利浦親王生前曾說，「把我黏在這輛荒原路華上，再一路將我送去溫莎城堡吧」，可見他對這輛車的喜愛。

    菲利浦親王在82歲時與荒原路華公司合作，以Defender TD5 130為基礎，展開車身改造。由於菲利浦親王曾參與二戰，與軍隊有特殊情感，因此他要求原本車身的「伯利茲綠」（Belize Green），改為許多荒原路華軍車常見的深銅綠。

    菲利浦親王也親自設計車後座安放靈柩的部位。他參照棺木規格對後座進行特殊改造，包含在銀色金屬梢上加上橡膠握柄，此特殊裝置被稱為「止動塊」（stops），可防止棺木於行車時移動。

    這輛經菲利浦親王改造的車輛棱角分明，配有重型車輪，看來實用堅固，充分展示了菲利浦親王實際的個性，以及對工程設計的熱情。

    針對與菲利浦親王合作，蒂埃里博洛雷（Thierry Bolloré），荒原路華的首席執行長表示，「很榮幸數十年來都可與親王合作，合作過程一直很愉快。」

    照葬禮原先安排，這輛靈車本來會將親王的靈柩從威靈頓拱門送到溫莎城堡，但因疫情的緣故，路線會修改成從溫莎城堡大門到聖喬治教堂。

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