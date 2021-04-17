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    談美日元首峰會 龐皮歐：嚇阻中共犯台 美國須展現決心

    美國前國務卿龐皮歐卸任後仍經常呼籲，美國應加大挺台力度。（法新社檔案照）

    美國前國務卿龐皮歐卸任後仍經常呼籲，美國應加大挺台力度。（法新社檔案照）

    2021/04/17 16:12

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登和日本首相菅義偉16日舉行會談，並在聯合聲明中罕見表明台海穩定的重要性。與此同時，前美國國務卿龐皮歐同日在《福斯新聞》訪問中指出，他很高興美日領袖會晤，並指台灣對日本很重要，美國須在嚇阻中國共產黨政府犯台上「展現決心」。

    在福斯節目「與瑪莉亞早晨有約」（Morning with Maria）主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）的訪問中，龐皮歐指出，從習近平如何談論台灣就知道，「他想要把台灣併入中國，儘管我們都知道台灣從來不是中國大陸的一部分，但他做出了許諾，並持續把時間表提前。」

    龐皮歐警告，美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）上月在聯邦參議院軍事委員會聽證會警告，中共可能在6年內犯台一事，美國必須嚴肅以對，並在嚇阻中共上「展現決心」，否則中共「更有可能採取讓台灣人民陷入風險的行動。」

    對於日相菅義偉訪美，龐皮歐也直說很開心，「我與菅義偉碰過面，他是個好人，也很盡責。」龐皮歐強調，台灣對於日本很重要，中共犯台的行動也將對日本人民帶來巨大風險，「我們可以建立挺台聯盟，提供（台灣）可以震懾中共進犯的所有防禦武器系統。」

    他也希望美日的經濟關係持續增長，尤其日本現在出口方面太依賴中國，「我們必須確保日本產品有其他出口管道。」在這方面，美、日、印、澳的「四方安全對話」（Quad）就十分重要，是向中共表明公平貿易重要性的「重要機會」，而非僅僅因為中共買了一些「小東西」（trinket），我們就得向中共「嗑頭」（kowtow）。

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