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    美日聯合聲明提台灣《環時》跟上中共崩潰腳步 嗆日本離台灣問題遠一點

    美國總統拜登與日本首相菅義偉16日在白宮進行峰會，會上提及將共同致力對抗中國的挑戰，並談及台灣、新疆問題。（歐新社）

    美國總統拜登與日本首相菅義偉16日在白宮進行峰會，會上提及將共同致力對抗中國的挑戰，並談及台灣、新疆問題。（歐新社）

    2021/04/17 15:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登與日本首相菅義偉16日在白宮進行峰會，會中提及將共同致力對抗中國的挑戰，並談及台灣、新疆問題；對此，中國依然循慣例跳腳開嗆，中共官媒《環球網》更是透過社評崩潰稱「美日同盟正成為危害亞太和平的軸心」，更嗆日本「離台灣問題遠一點」，否則將「引火燒身」。

    《環球網》今社評跟上中國官方崩潰腳步，表示本次美日峰會為1969年以來，兩國領袖首度聯合聲明提及台灣，《環球網》訕笑美國與日本間「就是二戰戰勝國和戰敗國之間前者主導後者的關係，在外交上有強烈的主僕性質，稱日本在這份聲明中對美國逢迎拍馬。

    《環球網》又稱，日本成為亞洲與美國對亞洲政策「最緊的國家」共有兩大原因，其一是美國對日本至今保持「軍事佔領」，「日本外交只能算是『半主權』水平」；其二，《環球網》認為因日本是「最想遏制中國的亞洲國家」，「對中國強大的發展動能羨慕嫉妒恨」，表示這就是美日在針對中國問題上的共同價值。

    中國現在奉行極權共產主義，《環球網》卻回頭以日本在第二次世界大戰「軸心國」身分嘲笑美日同盟，表示「美日同盟有可能演變成給亞太和平帶來致命破壞的軸心」，正如當年的軸心國，並自覺委屈表示美國就是意圖「以反國際法和反規則的方式阻遏中國發展」。

    《環球網》又稱日本往年親中，「一度與中國相向而行」，現卻加入美國的制中戰略，「斷送了中日關係改善的勢頭」，先嗆美國自私膨脹，又嗆日本短視近利，表示日本沒有在二戰學到教訓，「而是又一次主動製造並深陷對抗的漩渦」。

    文末，《環球網》還「奉勸」日本「離台灣問題遠一點」，更威脅日本要是捲入台灣問題，「終將引火燒身，它捲入的程度有多深，它將付出的代價就會有多大」。

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