譴責中港！黎智英等人被判刑 布林肯：美國會和他們站在一起

美國國務卿布林肯。（法新社）

2021/04/17 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕壹傳媒集團創辦人黎智英、「香港民主之父」香港民主黨創黨主席李柱銘、何俊仁等9名民主派人士遭香港當局施壓判刑，對此美國國務卿布林肯做出譴責，他稱這次指控是出於政治動機，而判決是中港破壞基本法和中英聯合聲明保障之權利與基本自由的又一例。

黎智英與另8名民主派人士，包含李柱銘、何俊仁、區諾軒、梁耀忠及支聯會前主席李卓人、大律師吳靄儀、前立法會議員梁國雄（長毛）、前立法會議員何秀蘭等人，被控參與、組織前年8月18日未經批准的民陣集結活動，全案昨日由西九龍裁判法院宣布審判結果，黎智英判刑12個月，李柱銘因年紀因素減刑，判刑11個月，緩刑24個月。

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黎智英另涉及831非法集結，此案被判刑8個月，和818案判刑結果同期執行，將得入獄14個月，此外，黎智英庭上又被加控串謀勾結外國勢力、意圖妨礙司法公正等2罪，延押至6月15日再審。

綜合外媒報導，美國國務卿布林肯今日對此發出聲明，譴責這些指控乃出於政治動機，而北京和香港當局的目標是這些行使受到保障權利，包含和平集會與言論等基本自由的香港人。

布林肯說，該判決是中國和香港當局破壞基本法，以及中英聯合聲明中保障之權利與基本自由的又一例，其目的便是要消除任何形式的異議；他強調，美國不會停止呼籲釋放這些只因行使基本自由就入獄的人，將會繼續和香港人站在一起。

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