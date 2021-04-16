軍情動態》加強監控俄國潛艦 挪威將允美軍在境內興建新設施

挪威國防部長巴克顏森16日與美國簽訂新協議，允許美軍在境內擴建軍事輔助設施。（法新社檔案照）

2021/04/16 20:20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯近期在烏克蘭東部增兵，再次牽動歐洲各國情緒之際，北大西洋公約組織（NATO）成員國挪威16日表示，已和美國就美軍在境內的行動規範重新簽訂協議，允許美軍在境內建立軍事輔助設施，以應對俄國軍事威脅。

挪威《巴倫支觀察家》（Barents Observer）報導，挪威國防部長巴克顏森（Frank Bakke-Jensen）與美方重訂協議，允許美軍在北極圈內的「埃文斯（Evenes）軍民兩用機場」和「拉姆桑德（Ramsund）海軍基地」，建造美軍最先進P-8A海神式反潛巡邏機的機庫和油料供應基礎設施。

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《路透》則指出，美軍一共會在3座機場和1座海軍基地建造相關設施，但不會另闢美軍專屬基地。

新協議進一步開拓美歐跨大西洋軍事合作的空間，設施興建經費由美軍支付，完工後將供美軍和其他北約國家的海上巡邏機使用，以強化北約在挪威海域的戰略防禦。巴克顏森直言：「該協議將提升美國與北約捍衛挪威的可能性。」此一協議還須通過國會表決才可生效。

報導指出，俄國海軍北方艦隊的改良版潛艦，近年愈來愈常在挪威北海岸外海現蹤，且行動範圍更加廣大，尤其潛艦發出的聲音更小，還配備打擊距離更長的巡弋飛彈，令美國和北約成員國大為緊張。

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