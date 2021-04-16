女王下令！菲利普親王靈柩護送儀式 隔開威廉、哈利
〔即時新聞／綜合報導〕英國愛丁堡公爵菲利普親王（Prince Philip）的葬禮將於17日在溫莎堡聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行，英國女王下令，威廉及哈利王子不會在儀式中並肩而行，2人中間將穿插表哥彼得（Peter Phillips），2位王子不合的傳聞也因此更加甚囂塵上。
綜合外媒報導，現年43歲的彼得是安妮公主（Princess Anne）的大兒子，也是菲利普親王與英國女王的外孫，彼得是孫輩中年紀最長的。
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葬禮當天，由於防疫措施只允許30名賓客參與儀式，而在葬禮中，將由家庭成員一同與菲利普親王棺木步行至教堂，然而威廉與哈利在隊伍中不會並肩同行，且這是哈利自去年遷居至美國以來，兩兄弟今年首度相見。
這個陣容和1997年黛安娜王妃（Diana）的葬禮形成強烈對比，當時年紀尚輕的王子們神情哀戚並肩走在母親的棺木後方。
王室作家朱諾（Penny Junor）認為，疫情時刻所有參與者要相隔2公尺以上，「女王尋到一個很優雅的解方處理兄弟倆的尷尬問題」，尤其自哈利與梅根去年1月宣布脫離王室後，哥哥威廉幾乎沒有與哈利講過話。
對於護送靈柩的安排是否牽涉到王子們的緊張關係？白金漢宮發言人表示，葬禮不會涉入任何戲劇化的觀點，典禮中的配置及安排都是得到女王本人的首肯。