女王下令！菲利普親王靈柩護送儀式 隔開威廉、哈利

英女王下令威廉及哈利王子不會在菲利普親王的葬禮儀式中並肩而行，2位王子不合的傳聞更甚囂塵上。（路透）

2021/04/16 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國愛丁堡公爵菲利普親王（Prince Philip）的葬禮將於17日在溫莎堡聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行，英國女王下令，威廉及哈利王子不會在儀式中並肩而行，2人中間將穿插表哥彼得（Peter Phillips），2位王子不合的傳聞也因此更加甚囂塵上。

綜合外媒報導，現年43歲的彼得是安妮公主（Princess Anne）的大兒子，也是菲利普親王與英國女王的外孫，彼得是孫輩中年紀最長的。

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葬禮當天，由於防疫措施只允許30名賓客參與儀式，而在葬禮中，將由家庭成員一同與菲利普親王棺木步行至教堂，然而威廉與哈利在隊伍中不會並肩同行，且這是哈利自去年遷居至美國以來，兩兄弟今年首度相見。

這個陣容和1997年黛安娜王妃（Diana）的葬禮形成強烈對比，當時年紀尚輕的王子們神情哀戚並肩走在母親的棺木後方。

王室作家朱諾（Penny Junor）認為，疫情時刻所有參與者要相隔2公尺以上，「女王尋到一個很優雅的解方處理兄弟倆的尷尬問題」，尤其自哈利與梅根去年1月宣布脫離王室後，哥哥威廉幾乎沒有與哈利講過話。

對於護送靈柩的安排是否牽涉到王子們的緊張關係？白金漢宮發言人表示，葬禮不會涉入任何戲劇化的觀點，典禮中的配置及安排都是得到女王本人的首肯。

1997年黛安娜王妃（Diana）的葬禮，威廉（圖左）與哈利王子（圖中），身旁是查爾斯王儲（圖右）。（法新社）

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