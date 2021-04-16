美學者建議MLB明星賽移師台灣 突顯美國重視台灣

美國學者投書媒體，提議將大聯盟明星賽這場賽事改到台灣舉行。（路透檔案照）

2021/04/16 00:10

〔編譯管淑平／綜合報導〕在台灣擁有許多收視群的美國職棒大聯盟（MLB）今年的明星賽，因喬治亞州選舉法爭議，宣佈移師他州舉行。美國學者投書媒體，提議將這場賽事改到台灣舉行，此舉將使美國人注重並提高大家重視台灣這個受中國威脅的主權國家。

「國會山莊報」（ The Hill）14日發表胡佛研究所訪問學者庫納賴吉斯（Markos Kounalakis）的投書，文中指出，MLB明星賽若移師台灣，不但有助於提高未來的收視率和品牌價值，也能顯示美國對台灣的非軍事支持、對這個武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）防疫模範國家的鼓勵。

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在運動賽事要在像美國這樣疫情嚴重國家舉辦困難重重之際，展現與亞洲國家站在一起，也能有助扭轉美國國內的反亞裔種族刻板印象和種族主義。

文中說，台灣也有職棒聯盟，不少選手赴美加職棒聯盟發展，棒球在台灣，就如在美國一樣，是全民熱中的運動賽事。經過2020年職業運動賽事受疫情重挫後，可利用台灣優異的防疫表現，做戰略性的前瞻規劃，將台灣做為2022年賽事場地的備援計畫，若出現第4波疫情，部分球隊也可規劃到台灣春訓。

MLB採取移師台灣這一有力行動，將會是為了中國市場而向北京磕頭的職籃聯盟（NBA）的強烈對比。文中說，從政策角度來看，值此美國「戰略模糊」和對台灣的安全承諾正受到質疑之際，沒有比這更好的方式，確認美國致力於對台灣承諾和利益。

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