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    Google Earth新功能「縮時攝影」 數秒內看地球40年變遷

    Google Earth日前設計了一項令人大開眼界的最新功能──「縮時攝影（Timelapse）」，使用者可以透過這項技術看到過去40年來，氣候變遷和人類行為，讓地球產生了什麼樣驚人的改變。（圖擷取自Google Earth推特）

    Google Earth日前設計了一項令人大開眼界的最新功能──「縮時攝影（Timelapse）」，使用者可以透過這項技術看到過去40年來，氣候變遷和人類行為，讓地球產生了什麼樣驚人的改變。（圖擷取自Google Earth推特）

    2021/04/16 00:19

    〔即時新聞／綜合報導〕Google Earth日前設計了一項令人大開眼界的最新功能「縮時攝影（Timelapse）」，使用者可以透過這項技術看到過去40年來，氣候變遷和人類行為，讓地球產生了什麼樣驚人的改變。

    綜合外媒報導，這項技術是透過先蒐集Google Earth裡面的靜態圖像，並將之轉成動態3D模式，使用者只要點擊「縮時攝影」功能，就可以看到冰川後退、冰冠融化、大規模都市發展以及野火對農業的影響等。使用者只要將任何地點輸入搜尋欄位，就可以探索輸入地點的縮時攝影，不管是一個地標，或是鄰居家。

    據報導，「縮時攝影」彙整了1984年到2020年間，共2400萬張的衛星照片。Google表示，這項工程花費了200萬個小時，透過數千萬台電腦的Google雲端處理。這個計劃同時與美國太空總署（NASA）、美國地質調查局（USGS）、歐盟推動的「哥白尼計畫（Copernicus Programme）」以及這項計畫的Sentinel-2衛星，和卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）的創意實驗室（CREATE Lab）共同合作。

    據報導，Google也說，他們將靜態圖像的雲層和影子全部都去除了，而且自1984年起，每一年都會計算Google Earth上每一個地點的每一個像素，最後將這些影像拼出縮時攝影。Google表示，他們希望政府、研究員、記者、教職人員和倡議者可以分析這些影像、指出變化趨勢並分享他們的發現。

    Google Earth董事摩爾（Rebecca Moore）表示：「視覺的證據在辯論會上可以直搗核心，將那些無法用語言傳遞給每個人的複雜議題呈現。」摩爾也說，「我們邀請任何人將Timelapse掌握在自己的手中，並與其他人分享，不管你是對海岸線的變化感到驚嘆，喜歡跟隨了解大城市的開發，或是追蹤砍伐森林的狀況，Timelapse是將視角拉遠，以此去評估我們唯一家園的健康，同時也是一個可以教育和激發行動的工具。」

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