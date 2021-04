Google Earth新功能「縮時攝影」 數秒內看地球40年變遷

2021/04/16 00:19

〔即時新聞/綜合報導〕Google Earth日前設計了一項令人大開眼界的最新功能「縮時攝影(Timelapse)」,使用者可以透過這項技術看到過去40年來,氣候變遷和人類行為,讓地球產生了什麼樣驚人的改變。

綜合外媒報導,這項技術是透過先蒐集Google Earth裡面的靜態圖像,並將之轉成動態3D模式,使用者只要點擊「縮時攝影」功能,就可以看到冰川後退、冰冠融化、大規模都市發展以及野火對農業的影響等。使用者只要將任何地點輸入搜尋欄位,就可以探索輸入地點的縮時攝影,不管是一個地標,或是鄰居家。

據報導,「縮時攝影」彙整了1984年到2020年間,共2400萬張的衛星照片。Google表示,這項工程花費了200萬個小時,透過數千萬台電腦的Google雲端處理。這個計劃同時與美國太空總署(NASA)、美國地質調查局(USGS)、歐盟推動的「哥白尼計畫(Copernicus Programme)」以及這項計畫的Sentinel-2衛星,和卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)的創意實驗室(CREATE Lab)共同合作。

據報導,Google也說,他們將靜態圖像的雲層和影子全部都去除了,而且自1984年起,每一年都會計算Google Earth上每一個地點的每一個像素,最後將這些影像拼出縮時攝影。Google表示,他們希望政府、研究員、記者、教職人員和倡議者可以分析這些影像、指出變化趨勢並分享他們的發現。

Google Earth董事摩爾(Rebecca Moore)表示:「視覺的證據在辯論會上可以直搗核心,將那些無法用語言傳遞給每個人的複雜議題呈現。」摩爾也說,「我們邀請任何人將Timelapse掌握在自己的手中,並與其他人分享,不管你是對海岸線的變化感到驚嘆,喜歡跟隨了解大城市的開發,或是追蹤砍伐森林的狀況,Timelapse是將視角拉遠,以此去評估我們唯一家園的健康,同時也是一個可以教育和激發行動的工具。」

