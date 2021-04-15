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    榮譽瑪雷人？香港「國安教育日」 學童持玩具槍體驗鎮暴

    學生持玩具衝鋒槍於車廂內嬉戲。（路透）

    學生持玩具衝鋒槍於車廂內嬉戲。（路透）

    2021/04/15 23:49

    〔即時新聞／綜合報導〕香港國安法立法近1年，今天（15日）也是香港國安委首度實施「全民國家安全教育日」，香港警察公開表演中式步操，還開放學生參觀用於鎮壓街頭示威者的水砲車，甚至讓學生持玩具衝鋒槍於車廂內嬉戲。

    綜合外媒報導，《香港國安法》去年7月1日上路，港府今天首次舉辦為期5天的國家安全教育日，港府教育局更是「強烈建議」學校舉行升國旗、唱國歌等活動，同時舉辦國家安全校園壁報設計比賽與線上問答比賽。

    香港教育工作者聯會黃楚標中學校長許振隆說，「國安教育不是要學生背熟國安法條文，而是了解法例背後的精神」，他強調，學生應先認識國家，再來談愛不愛國家。學校也提供一面留言板，讓學生寫下「支持國安法」的想法，其中有學生寫道，「暴徒們阻滯和破壞」，應由國安法制裁他們。

    港府甚至開放了香港紀律部隊營區，讓學生能參觀「鎮壓示威者」的水砲車，以及讓學生持玩具衝鋒槍於車站、車廂裡嬉戲，諷刺的是，港警曾在2019於車廂內持槍鎮壓示威者。香港警務處長鄧炳強指出，港區國安法自去年7月1日實施至今，國安處拘捕了大約100人，其中超過一半已經被起訴。

    學生與鎮壓示威者的水砲車合照。（路透）

    學生與鎮壓示威者的水砲車合照。（路透）

    學生持玩具衝鋒槍於車廂內嬉戲，假裝開槍。（路透）

    學生持玩具衝鋒槍於車廂內嬉戲，假裝開槍。（路透）

    學生穿戴港警的防毒面具。（彭博）

    學生穿戴港警的防毒面具。（彭博）

    警察公展真正衝鋒槍給學生。（路透）

    警察公展真正衝鋒槍給學生。（路透）

    香港警察為學生穿戴鎮壓部隊的服裝。（彭博）

    香港警察為學生穿戴鎮壓部隊的服裝。（彭博）

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