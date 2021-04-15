台灣珍珠大缺貨！美國飲料店業者崩潰：沒珍奶沒人要買飲料

疫情導致全球航運大亂，一些台灣、泰國等亞洲國家貨物卡在美國港口排隊無法入關，導致珍珠奶茶的「珍珠」原料短缺，讓不少美國飲料店業者叫苦連天。（美聯社）

2021/04/15 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕疫情導致全球航運大亂，一些台灣、泰國等亞洲國家貨物卡在美國港口排隊無法入關，導致珍珠奶茶「珍珠」的原料短缺，讓不少美國飲料店業者叫苦連天，更有業者抱怨，沒有「珍珠」讓許多顧客不願上門買飲料。

綜合外媒報導，近年風靡全球的台灣飲料「珍珠奶茶」，在飲料中添加珍珠創造獨特風味，但因為運輸延誤，來自台灣的珍珠以及來自泰國用來製造珍珠的木薯粉，通通卡在船上貨櫃中等待進關。

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位於芝加哥的珍奶產品供應商「Boba Direct」銷售副總奧利佛（Oliver Yoon）說，大概在1個月前就出現原料短缺情形，這是一場全國性的風暴，最快要等到4月底才能紓緩。

飲料店老闆艾利克斯（Alex Ou）則表示，如果沒有珍珠，一些顧客根本不願上門購買飲料，「他們都是為珍珠而來」。艾利克斯希望消費者能更有耐心，原料短缺只是暫時的，然而對其他業者來說，這件事的確讓人感到沮喪。

加州珍珠供應商「美國波霸公司」（US Boba Company）表示，美國有99%的珍珠來自國外進口，即便他們在美國有自己的工廠，仍需要依靠國外進口木薯粉。

報導指，除了珍珠奶茶外，星巴克也出現杯子和糖漿短缺情形，甚至健身器材、溜冰鞋、家具等其他產品，幾乎都受到影響。

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