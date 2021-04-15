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    彭定康率英國103議員致函首相 香港親共派譏：陰魂不散！

    末代港督彭定康（見圖）日前與103位英國跨黨派國會議員聯名致函強森，要求英國政府制裁打壓香港民主的中港官員。（路透）

    末代港督彭定康（見圖）日前與103位英國跨黨派國會議員聯名致函強森，要求英國政府制裁打壓香港民主的中港官員。（路透）

    2021/04/15 21:55

    〔即時新聞／綜合報導〕中國極盡打壓香港民主、新疆少數民族人權，受到不少國家譴責。末代港督彭定康日前聯同103位英國跨黨派議員去信首相強森（Boris Johnson），要求制裁損害香港民主的官員實施制裁。對此有香港建制派人物怒批彭定康「陰魂不散」。

    根據《立場新聞》報導，中國政府不擇手段打壓香港、新疆，面對外界譴責聲浪，中國官方一展「戰狼本色」嗆聲「不要干涉內政」。上月26日，中方還對英國關切新疆人權採取報復行動，以「惡意傳播謊言和虛假資訊」為由，宣布制裁包括國會議員在內的9名英國人及4個英國組織，相當囂張。

    對此，彭定康13日夥同英國民間團體「香港監察」（HK Monitor），率103 位跨黨派國會議員聯署致函強森，當中包括影子外交大臣南迪（Lisa Nandy）、影子亞太國務大臣金諾克（Stephen Kinnock）等早前被中國政府制裁的保守黨議員。

    彭定康在信中表示，面對中方攻擊西方世界民意代表，甚至施以制裁的行為，反映出中國政府的威權主義正在擴張，英國需要採取「強而有力」的對策，包括擴大制裁名單。彭定康呼籲強森，引用《全球馬格尼茨基人權問責法》，制裁打壓香港民主運動的官員及實體，並且對新疆黨委書記陳全國等侵害新疆維吾爾人權的官員，實施制裁。

    對此，最會老調重彈的中方批評彭定康的言論「了無新意」；親共的前立法會議員王國興更直斥彭定康「無恥」，指他「憑末代港督的過氣頭銜對香港事務指指點點、陰魂不散」。

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