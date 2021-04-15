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    2000萬中國網軍打輿論戰 平均年齡19歲

    一份研究報告指出，隨著網路戰場日漸重要，中共超過2000萬志願者組成的網軍，平均年齡只有19歲。（彭博檔案照）

    一份研究報告指出，隨著網路戰場日漸重要，中共超過2000萬志願者組成的網軍，平均年齡只有19歲。（彭博檔案照）

    2021/04/15 17:46

    〔中央社〕談到中國網軍，不少人首先想到被稱為「五毛」的網路評論員。但一份研究報告指出，隨著網路戰場日漸重要，中共現在更仰賴由超過2000萬志願者組成的網軍，大打輿論戰，平均年齡只有19歲。

    根據自由亞洲電台報導，這份研究是喬治城大學（Georgetown University）安全與新興技術中心（Center for Security and Emerging Technology）的研究員費瑞安（Ryan Fedasiuk），在日前發表於華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）。

    費瑞安近日接受自由亞洲電台專訪時指出，「五毛黨」是早期中國各級黨委嘗試聘用一些網路評論員，直接指導並組建成小團隊，同時在網路上發表各種言論與評論。但近幾年，這套體系逐漸擴大，特別是在中國教育部和共青團中央於2015年聯合發布指導後，「中共不但雇用評論員，也開始依賴大量的志願者。」

    費瑞安說，根據研究統計，在中國這群網路志願者超過2000萬人，大多都是大學生，平均年齡只有19歲。「這些人被要求兼職在網上發布富有攻擊性的文章，以『淨化』網路空間。」

    他指出，這些網軍需要按讚、轉發和評論微博、論壇等各式社群網站的內容，有效引導網路輿論風向。同時，受雇於中央網信辦的評論員還需要主動刪除「不良資訊」或主動反駁網路謠言，壓制相關言論，並傳播對中共有利的內容。

    費瑞安也提到，雖然這支網軍號稱有超過2000萬人，但恐怕有不少人並非「出於自願」。

    他說明，由於共青團中央和教育部設定了具體目標，表示這些學校必須招募一定數量的志願者。此外有些人可能是考慮未來想要進入黨政機關或國企工作，現在參與這些活動，可以讓他們的簡歷看上去更漂亮。

    不過即便中共藉由志願者大軍加大對網路輿論的控制並帶風向，但是目前對於國際社會涉及中國相關議題的輿論，影響仍有限。

    費瑞安分析，在推特（Twitter）、臉書（Facebook）和Youtube等平台，中國政府及其宣傳機器還沒能對海外的網路使用者造成重大影響。因此中共對新疆維吾爾人的政策、在南海的行為，讓國際社會意識到了北京當局的真實意圖和能力，「我認為不管網軍做多少工作，都無法改變這樣的看法」。

    但是費瑞安也藉近期中國抵制國際服飾品牌、攻擊澳洲戰略政策研究所研究員許秀中等事件提醒，這是中國網軍近期在海外更加密集活動的第一槍，「中共正在更多的地方與外國人展開輿論戰，以切實改善涉及中國的國際輿論。」

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