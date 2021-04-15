尼日小學兼幼兒園遭祝融 20幼童命喪火窟

尼日首都尼阿美（Niamey）13日下午發生一起火災悲劇，20名幼童受困在幼兒園教室內活活燒死。（路透）

2021/04/15 17:37

〔中央社〕西非國家尼日首都尼阿美（Niamey）13日下午發生一起火災悲劇，20名幼童受困在幼兒園教室內活活燒死，14日早上聚集在學校的家屬與教師哀痛逾恆。

法新社報導，事件發生在首都尼阿美郊區一個貧困社區的小學兼幼兒園，火勢在茅草與木造教室間迅速延燒，罹難者年齡介於3歲至5歲。

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校務主任賈亞（Habiba Gaya）以面紗擦拭淚水，她告訴法新社，尼日舉國「哀悼」。

她說：「這些無辜的小朋友在大火中被活活燒死。」她解釋說，較大的小朋友能設法逃出去，但5歲以下幼童就沒有辦法，「他們太小了跑不動」。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，教室桌椅燒到只剩金屬架，到處散落燒焦的簿本、鉛筆盒與書包。

大火阻擋校門，大部分學童被迫翻牆逃生。這所公立小學兼幼兒園約有800名學童，擁有磚造和茅草教室，總共28間茅草教室全毀，30間磚造教室當中也有部分受損。

住在附近的伊布拉欣（Balaraba Ibrahim）說：「強風助長火勢在教室間延燒。」她的5歲姪女也在火災中喪生。

幾近崩潰的伊布拉欣說：「她原本已經回家了，然後又跑回學校去，彷彿是特地去回應死神的召喚。」

尼日是聯合國189國人類發展指數（Human Development Index）中最貧困國家。學校經常以臨時搭建茅草屋充當教室，學童不時席地而坐。

另名痛失孩子的母親坐在地上難以接受這個事實。她緊握念珠說：「真主讓這件事發生，我們實在無能為力。」

失火原因尚不清楚，安全部隊已封鎖現場展開調查。

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