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    軍武新知》機動後勤能力有望增強！俄運輸直升機將接受結冰測試

    俄羅斯中型運輸直升機「米38-2」，已送抵俄國西北部的瓦西科沃機場，將進行為期數週的結冰測試。（圖翻攝自gtrkPomorie官方YouTube）

    俄羅斯中型運輸直升機「米38-2」，已送抵俄國西北部的瓦西科沃機場，將進行為期數週的結冰測試。（圖翻攝自gtrkPomorie官方YouTube）

    2021/04/15 15:09

    〔即時新聞／綜合報導〕機動後勤能力有望增強！由俄羅斯米里設計局研製的中型運輸直升機「Mil Mi-38-2（米38-2直升機）」從1980年研製至今仍無法量產，日前傳出該直升機終於完成了山地及極冷和極熱測試，將在俄國西北部的阿爾漢格爾斯克州接受結冰測試。

    綜合俄媒報導，當地時間9日，米38-2直升機飛抵阿爾漢格爾斯克州的瓦西科沃機場（Vaskovo airport），負責測試該機型的小組負責人克列萬采夫（Igor Klevantsev）證實，米38-2已通過極冷和極熱實驗，將對該機進行結冰測試。

    報導提到，克列萬采夫也說，結冰測試會持續數週，目的就是要確定正式上線丶執行通勤補給任務時，米38-2不會因為結冰而大幅增重，因為這樣很有可能讓飛機喪失動力，相當危險，此外，機上也安裝了天氣測試儀，以記錄該機不會結冰的最低溫度。

    報導指出，結冰測試完成後，米38-2將被送往莫斯科的一個軍事基地，明確地點報導中並無提及。據悉，該直升機能爬升至8000公尺高，時速可達320公里，最遠飛行距離可達1000公里，同時能在外部架設鋼索運送7公噸的貨物。

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