配合美國撤軍行動 北約將撤離逾7000名駐阿富汗士兵

北約秘書長史托騰柏格（中）表示，將配合美軍一同撤軍。（法新社）

2021/04/15 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國將在今年9月11日以前完全撤離駐阿富汗美軍，總統拜登於美國時間週三表示：「是時候該結束這場美國打最久的戰爭了。」屆時美國將從5月1日開始撤離2500名駐阿美軍。除了美軍之外，北約也有超過7000人駐紮在阿富汗，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，將配合美軍一同撤軍。

根據《美聯社》報導，目前在阿富汗北約部隊約有7000至7500人，史托騰柏格指出，北約決定從5月1日起將部隊從阿富汗全面撤離，計劃在幾個月內完成撤離行動。談到美軍，史托騰柏格表示：「我們一起進入阿富汗，我們一同調整狀態，現在我們團結一致、一同離開。」面對任何對北約撤軍行動的攻擊行為，北約都會強而有力的回應。

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在拜登正式宣布撤軍後，史托騰柏格在北約總部和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）進行會面，而史托騰柏格結束與兩人會面後才對外宣布北約的撤軍決定。史托騰柏格指出，撤軍並不是個容易的決定，而是一個具有風險的決定，未來也勢必將持續關注阿富汗局勢，「這並不是結束，而是開啟和阿富汗相處的新模式」。

史托騰柏格、布林肯及奧斯汀在聯合記者會都表明，撤軍不代表放棄阿富汗，奧斯汀指出，美國未來將持續為阿富汗空軍、特種聯隊提供資金，美軍撤軍後，也仍會在阿富汗保持反恐能力，藉此對阿富汗境內的極端主義組織施加壓力。布林肯則強調：「把美國子弟兵帶回家並不代表中止美國和阿富汗的關係以及對阿富汗的支持，我們的支持、參與及決心依然存在。」

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