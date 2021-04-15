中國大外宣滲透西方媒體！ 美智庫：報紙到網路都有

《華爾街日報》網站上的「中國觀察」廣告。（圖擷取自《華爾街日報》）

2021/04/15 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國一直不斷利用媒體機構，擴大在西方社會的影響力，獲得在國際上更多的話語權。美國智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）最近一篇文章 指出，中國其中一項策略是在國際知名報刊上做「廣告插頁」大外宣，隨著新聞媒體數位化，這種形式也轉到網路電子媒體。

撰寫這篇文章的多森（John Dotson）表示，中國官媒在《華盛頓郵報》、《華爾街日報》和《紐約時報》等美國主要報紙上放付費插頁「廣告」，通常使用「中國觀察」（China Watch）、「中國焦點」（China Focus）為標籤進行廣告插頁宣傳，這些廣告看起來像是新聞和社論，但實際上是在為中國做大外宣。

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文章指出，這種現象不僅發生在美國，中國也在歐洲媒體界擴張影響力，英國《每日電訊報》、法國《費加羅報》，以及德國《商報》、《南德意志報》都有進行這種中國的廣告插頁宣傳。《南德意志報》去年5月宣布停止刊發「中國觀察」的增頁，《每日電訊報》也宣稱不再刊登來自中國官媒《中國日報》的廣告，但仍有西方媒體繼續刊登，並將中國官方廣告擴展到電子領域。

文章提到，雖然中國媒體進行報紙插頁廣告受到西方關注，但這些宣傳策略向電子媒體進軍時卻少為人知，透過電子媒體大外宣，將可能接觸到更多的閱聽眾。不僅如此，中國官媒還另闢途徑進行大外宣，也就是通過與西方媒體公司建立商業合作關係，並贊助其重新包裝的內容，透過美國新聞媒體進行發布。

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