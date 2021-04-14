國台辦嘲諷台灣缺水 其實自家廣東旱象更嚴重

廣東潮汕地區旱象十分嚴重，萬綠湖水庫乾涸，露出多個疑似古代遺跡。（圖擷取自「無修飾的中國」YT）

2021/04/14 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近期面臨缺水危機，中國國台辦今天（14日）對此冷嘲熱諷，還瞎扯我國之所以會缺水是因為民進黨政府花太多錢在軍購上。事實上，中國華南一帶水情也不樂觀，其中廣東潮汕地區多個水庫也缺水乾涸，地表龜裂，當地民眾生活苦不堪言。

綜合媒體報導，廣東地區自去年10月開始便降雨偏少，尤其是東北部地區旱情頻傳，潮汕地區的乾旱程度已經發展為「重旱」，局部地區「特旱」，不少地區皆開始施行限水措施。有當地居民透露，當局已多次施行供水3天、停水3天的「錯峰供水」；去年最嚴峻的時候，還曾經連續5天沒水可用。

請繼續往下閱讀...

另外，YouTube頻道「無修飾的中國」，本月13日也上傳影片，帶外界窺探廣東多個地區的嚴重旱象。影片中可以看到深圳市的「疊翠湖水庫」水位低下；河源市的「萬綠湖水庫（新豐江水庫）」地表龜裂，還露出疑似多個古代遺跡；揭陽市「龍頸水庫」成了小溪；惠州市「白鷺湖」也直接變成一片大沙灘。影片拍攝者還說，「全部都乾旱不只是廣東啊，雲南、廣西那邊也乾旱」。

明明自家水情也告急，百姓生活艱困，但國台辦今天卻嘲諷台灣的缺水情況，稱民進黨政府將大量資金和資源投入軍購，削弱經濟建設、水利基礎設施，導致台灣遭逢56年來最大的缺水問題。

對此，網友紛紛表示，「小粉紅：假的！你來過中國嗎？你了解中國嗎？ 一切都是境外勢力造謠抹黑」、「沒事啦，14億人民一人一泡尿就會滿」、「這個問題算什麼，我黨習近平，只要抬頭看天，要多少雨有多少，共產黨最偉大，全世界最牛B」。

揭陽市的龍頸水庫地表龜裂。（圖擷取自「無修飾的中國」YT）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法