為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    國台辦嘲諷台灣缺水 其實自家廣東旱象更嚴重

    廣東潮汕地區旱象十分嚴重，萬綠湖水庫乾涸，露出多個疑似古代遺跡。（圖擷取自「無修飾的中國」YT）

    廣東潮汕地區旱象十分嚴重，萬綠湖水庫乾涸，露出多個疑似古代遺跡。（圖擷取自「無修飾的中國」YT）

    2021/04/14 23:39

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣近期面臨缺水危機，中國國台辦今天（14日）對此冷嘲熱諷，還瞎扯我國之所以會缺水是因為民進黨政府花太多錢在軍購上。事實上，中國華南一帶水情也不樂觀，其中廣東潮汕地區多個水庫也缺水乾涸，地表龜裂，當地民眾生活苦不堪言。

    綜合媒體報導，廣東地區自去年10月開始便降雨偏少，尤其是東北部地區旱情頻傳，潮汕地區的乾旱程度已經發展為「重旱」，局部地區「特旱」，不少地區皆開始施行限水措施。有當地居民透露，當局已多次施行供水3天、停水3天的「錯峰供水」；去年最嚴峻的時候，還曾經連續5天沒水可用。

    另外，YouTube頻道「無修飾的中國」，本月13日也上傳影片，帶外界窺探廣東多個地區的嚴重旱象。影片中可以看到深圳市的「疊翠湖水庫」水位低下；河源市的「萬綠湖水庫（新豐江水庫）」地表龜裂，還露出疑似多個古代遺跡；揭陽市「龍頸水庫」成了小溪；惠州市「白鷺湖」也直接變成一片大沙灘。影片拍攝者還說，「全部都乾旱不只是廣東啊，雲南、廣西那邊也乾旱」。

    明明自家水情也告急，百姓生活艱困，但國台辦今天卻嘲諷台灣的缺水情況，稱民進黨政府將大量資金和資源投入軍購，削弱經濟建設、水利基礎設施，導致台灣遭逢56年來最大的缺水問題。

    對此，網友紛紛表示，「小粉紅：假的！你來過中國嗎？你了解中國嗎？ 一切都是境外勢力造謠抹黑」、「沒事啦，14億人民一人一泡尿就會滿」、「這個問題算什麼，我黨習近平，只要抬頭看天，要多少雨有多少，共產黨最偉大，全世界最牛B」。

    揭陽市的龍頸水庫地表龜裂。（圖擷取自「無修飾的中國」YT）

    揭陽市的龍頸水庫地表龜裂。（圖擷取自「無修飾的中國」YT）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    慘！嘉義氣象站4月份累積雨量不到0.1毫米
    2021/04/14 17:47

    慘！嘉義氣象站4月份累積雨量不到0.1毫米
    4/30前解除乾旱危機？南投克明宮「恩主公」連賜5聖杯
    2021/04/14 10:24

    4/30前解除乾旱危機？南投克明宮「恩主公」連賜5聖杯

    房產銷售的數位布局 專訪新創開廣告
    LTN經濟通》台灣缺水？看以色列怎做的
    2021/04/14 07:55

    LTN經濟通》台灣缺水？看以色列怎做的
    翡翠水庫每天外送91萬噸水 翡管局長：北市7月前供水無虞
    2021/04/13 17:07

    翡翠水庫每天外送91萬噸水 翡管局長：北市7月前供水無虞

    母親節保養品這樣買最「有酵」！
    國際今日熱門
    新聞360》中國一帶一路挖坑誘跳 多國苦吞「喪權辱國」惡果
    2021/04/14 11:00

    新聞360》中國一帶一路挖坑誘跳 多國苦吞「喪權辱國」惡果 影片

    中共不承認的軍隊！《CNN》揭露中國隱藏部隊「小藍人」
    2021/04/14 06:12

    中共不承認的軍隊！《CNN》揭露中國隱藏部隊「小藍人」 影片

    台兩專家 瑞辛納對話談供應鏈重組和中國滲透
    2021/04/14 01:03

    台兩專家 瑞辛納對話談供應鏈重組和中國滲透

    FB內部文件被曝光！ 縱容掌權者透過平台操控政局、打擊政敵
    2021/04/14 06:15

    FB內部文件被曝光！ 縱容掌權者透過平台操控政局、打擊政敵

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播