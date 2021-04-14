日本外送員到店取餐起衝突 遭老闆痛毆逼「土下座」道歉

日本一名外送員到拉麵店準備取餐時，與老闆發生了激烈衝突，被痛毆逼「土下座」道歉。示意圖，與本新聞無關。（路透檔案照）

2021/04/14 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪市一名外送員先前到達拉麵店準備取餐時，與老闆發生了激烈衝突，全程被外送員身上的密錄器錄下，影片中遭到拉麵店老闆惡狠狠地怒罵、毆打，最後竟要求外送員「土下座」（​雙膝跪地頭貼地）道歉，事後影片曝光，引起大批網友熱議。

據日媒《J-CAST NEWS》 報導，本月5日接近午夜時間，一名男外送員進到拉麵店，由於他不想將外送包直接碰觸地板，便將它抵在店內牆壁及身體間，而店主見狀隨即上前制止外送員，認為會弄髒牆壁。

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外送員認為對方的態度太過輕蔑，決定要棄單不送，導致店主頓時怒火中燒，開始動手推他，且還怒吼「我要殺了你！」、「去死吧！」，影片中開始傳來毆打的聲音，最後還大喊「給我土下座道歉」。整起過程皆被外送員錄下，並向警方報案。

影片13日被《富士電視台》播出，2人的衝突也造成許多日本網友討論，其中最多人不認同的即是暴力行為，「使用暴力就是不對」、「老闆的態度會讓我不想再光顧」，另有網友認為外送員隨意棄單的行為，就是不尊重消費者。

而拉麵店老闆接受《富士電視台》訪問，提到他對於當時的行為感到抱歉。事後大阪警方透露，雙方已私下達成和解，且被打的外送員會撤回告訴。

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