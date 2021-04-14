尼泊爾犀牛復育有成 武漢肺炎疫情竟是成功因素之一

尼泊爾的犀牛數量在5年來增長了107頭，達成復育里程碑。（法新社）

2021/04/14 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕印度犀牛（又稱獨角犀）現今棲息於印度及尼泊爾，而印度犀牛在上個世紀曾瀕臨滅絕，但隨著保育成功，數量有所增加。尼泊爾境內有超過90％的犀牛生活在奇特旺國家公園 （Chitwan National Park），近期進行數量統計時發現，尼泊爾的犀牛數量在5年來增長了107頭，達成尼泊爾犀牛保育的里程碑。

根據英國《BBC》 報導，經過數十年的保育，獨角犀目前在保護級別中從瀕危物種提升到易危物種。尼泊爾國家公園野生動物保護部官員阿查里亞表示：「我們對犀牛數量普查的結果感到非常興奮，繼老虎之後，現在犀牛的數量也有所增加了。」阿查里亞表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在某種程度上協助復育，國境封鎖措施讓犀牛有機會在沒遊客跟隨的狀況下在野外自由漫步。不幸的是，盜獵者也利用疫情的影響，在去年趁機殺害4頭犀牛。

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尼泊爾的犀牛數量普查每5年進行一次，藉此得知犀牛在野外的生活狀況監視犀牛在野外的狀況，大約350名專家和林務部門官員進入森林深處約3週，以目視方式統計犀牛數量，並基於性別、體型大小、角、耳朵形狀和皮膚褶皺來識別，尼泊爾原定在2020年進行，但因為武肺疫情大流行而延期。

雖然獨角犀數量有所增加，但尼泊爾國家自然保護基金會發言人、犀牛生物學家蘇貝迪（Naresh Subedi）指出，2011年至2015年，犀牛的年均增長率為5％，但最新調查顯示，年均增長率已下降至3％左右，而這可能是因為自然原因導致的死亡數量大增所致，例如老化、地域爭鬥、洪水和疾病造成的死亡，自2015年以來，約有160頭犀牛死亡，甚至有些犀牛因洪水氾濫，從尼泊爾被沖到印度。

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