武漢肺炎》澳洲政府：AZ疫苗接種後出現第2例血栓案例

澳洲當局公佈，該國出現第2例接種AZ疫苗後發生血栓的案例。（資料照，歐新社）

2021/04/13 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲今天（13日）公佈第2例接種AZ疫苗後出現血栓的病例，該女子約40歲，目前情況穩定。

綜合外媒報導，澳洲4月2日曾公佈第1例接種AZ疫苗後出現血栓症狀的病例為44歲男子，他在上月22日接種AZ疫苗，澳洲今天再公佈第2例接種AZ疫苗後出現血栓的病例。該國8日已建議50歲以下停打AZ疫苗，改打輝瑞疫苗。

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歐盟藥品管理局（EMA）月初公布報告，將血栓列為AZ疫苗「非常罕見的副作用」，但稱效益大於風險，仍建議各國繼續施打。

澳洲疫苗計畫強烈依賴AZ疫苗，原計畫接種5000萬劑AZ疫苗，8日調整疫苗政策後，加倍訂購輝瑞疫苗，訂購了4000萬劑的份量。

由於嬌生公司（Johnson & Johnson）也出現血栓疑慮，澳洲衛生機構表示不會將嬌生列入考量。嬌生疫苗與AZ疫苗製造過程都利用腺病毒載體，是一種將無害的病毒蛋白導入人體，觸發人體免疫反應的技術。

EMA仍在對嬌生疫苗和AZ疫苗的血栓疑慮進行調查，但澳洲衛生機構表示，該國目前不打算再訂購任何腺病毒疫苗。

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