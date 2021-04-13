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    美第一狗狗「少校」咬傷人後將接受特訓 網酸：憂心拜登馭狗能力

    美國第一狗狗「少校」在咬傷2次白宮工作人員後，終將在華盛頓接受為期數週的秘密培訓。（路透）

    美國第一狗狗「少校」在咬傷2次白宮工作人員後，終將在華盛頓接受為期數週的秘密培訓。（路透）

    2021/04/13 14:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登養了兩隻愛犬「冠軍」（Champ）和「少校」（Major），其中少校是一隻年輕的狗狗，個性較為激動，對陌生環境也比較警戒，日前少校至少咬傷工作人員兩次，目前「牠」將在華盛頓進行為期數週的特訓，希望讓牠適應白宮。

    根據《CNN》報導，美國第一夫人吉兒（Jill Biden）的發言人拉羅薩（Michael LaRosa）指出，由於「少校」對白宮的環境不熟悉，警戒心高加上個性激動，因此2次咬傷工作人員，目前已為牠在華盛頓安排「特訓」，將為期數週的時間，希望能讓牠習慣白官的狀況。

    報導提到，「少校」上個月才咬傷白宮的維安人員，還驚動了駐白宮醫護人員來治療，之後「少校」和「冠軍」就一起被帶回了拜登德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的老家，當時白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）還以兩隻愛犬是和吉兒去旅行來回應。

    報導指出，莎琪表示，「少校」和「冠軍」目前仍在努力適應白宮的環境和生活，但在三週前「少校」又咬了另一位在國家公園管理局（National Park Service）的工作人員，經過駐白宮醫護人員檢查後，所幸沒有受傷，繼續工作。

    報導提到，由於「少校」咬人事件頻傳，許多網友對拜登「馭狗能力」感到憂心，還被網友後製上了和知名主持人歐普拉對談的照片，寫下：「我要等少校的說法」，甚至還可以在拍賣網站上買到「少校回咬更兇（Major Biden Bite Back Better）」的T-shirt」，酸度爆表。

    「少校」和美國知名女主持人歐普拉後製在一起，期待聽到「牠」對咬傷人的說法。（圖翻攝自jush_for_fun推特）

    「少校」和美國知名女主持人歐普拉後製在一起，期待聽到「牠」對咬傷人的說法。（圖翻攝自jush_for_fun推特）

    拍賣網站上甚至還出現了「少校回咬更兇（Major Biden Bite Back Better）」的T-shirt，售價約20美元（約新台幣569元）。（圖翻攝自Redbubble官網）

    拍賣網站上甚至還出現了「少校回咬更兇（Major Biden Bite Back Better）」的T-shirt，售價約20美元（約新台幣569元）。（圖翻攝自Redbubble官網）

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